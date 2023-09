Héctor Piscoya, presidente de Sedapal, anunció su renuncia al cargo tras cuestionamientos en su contra

Lima El presidente de Sedapal negó los cuestionamientos en su contra

Héctor Piscoya, presidente del Directorio del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció -en entrevista exclusiva con RPP Noticias- que presentará su renuncia al cargo, luego de que la ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuellar, solicitara su retiro del puesto tras difundirse cuestionamientos en su contra.

“Sí, se va a renunciar porque ella me dio la confianza. Entonces, tenemos que cumplir con el pedido de la ministra (...) Lo voy a hacer (porque) son decisiones que se toman, soy respetuoso. La confianza me la dio la ministra y si ella me pide que renuncie, las decisiones las toman las personas y, en este caso, la ha tomado ella y tengo que hacerlo", indicó al respecto.

Como se sabe, el último domingo, el programa Contracorriente emitió un reportaje en el que daban cuenta de un informe de la Contraloría General de la República (CGR) sobre la presunta designación irregular de David Salomón Chong Silva en el cargo de gerente general de Sedapal, sin contar con la aprobación del directorio.

Además, el referido dominical informó que, en abril de 2015, Piscoya Vera fue intervenido por la Policía Nacional en un operativo de alcoholemia y dio positivo a consumo de bebidas alcohólicas, por lo que fue conducido a la Comisaría de Alfonso Ugarte donde se le detectó 0.34 gramos de alcohol en la sangre, poco menos de los 0.50 gramos sobre el que puede recaer una sanción penal.