El economista y presidente del Instituto Libertad y Democracia, Hernando de Soto, negó este jueves, 23 de febrero, haber tenido un acercamiento con el expresidente Pedro Castillo durante el contexto de la segunda vuelta de las elecciones generales 2021.

En Ampliación de Noticias, el excandidato presidencial de Avanza País dijo que, si bien platicó con Castillo Terrones en Máncora, región Piura, al término de la primera vuelta de los comicios, esa situación no implica que haya existido un acercamiento con el exmaestro chotano, quien actualmente cumple 18 meses de prisión preventiva por el intento de golpe de Estado del pasado 7 de diciembre.

“Durante la segunda vuelta nunca he tenido acercamiento porque él [Pedro Castillo] me visitó a mí. Para ser absolutamente claros, el día que me visita en Máncora fue dos o tres días después de que [Rafael] López Aliaga dijo que quería hablar con Castillo. Yo he tenido que hablar en la guerra contra Sendero [Luminoso] con elementos terroristas, porque era parte de la función, ¿cómo me iba a negar a hablar?, declaró

Hernando de Soto fue candidato por Avanza País en los últimos comicios generales. | Fuente: Andina

“Pero acercamiento no hubo en ningún momento”, agregó

De Soto reiteró que, en el marco de la segunda vuelta electoral, expresó públicamente su respaldo a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

“Me había reunido con Keiko y había salido a apoyarla, pero los ‘troles’ de [Rafael] López Aliaga comienzan a decir que hay un acercamiento. No hubo acercamiento [con Pedro Castillo]”, aseveró.

Anuncia viaje a EE.UU. con delegación de dirigentes mineros y agrícolas

De otro lado, Hernando de Soto reiteró que en los próximos días viajará a Washington, Estados Unidos, con delegaciones de dirigentes mineros y agrícolas de comunidades campesinas de Puno y Apurímac, y representantes de comités de autodefensa de Ayacucho, para sostener reuniones con las concesionarias “que están por trabajar el litio y uranio” en el país.

“Los dirigentes principales son aquellos que representan la minería mediana, como Ananea, La Rinconada, en Puno, no ilegal, sino informal en el sentido de que en algunos casos no han cumplido con todos los trámites no mineros, sino que son de tipo social y ambiental”, indicó.



“Tenemos por un lado a los de Puno, las personas que tienen las concesiones y están por trabajar el lito y uranio en Puno. Tenemos a las áreas del corredor minero de Las Bambas; así como los comités de autodefensa de Ayacucho”, agregó.

El economista comentó que la Federación de Nativos de Alaska acompaña el proceso por “simpatizar” con la causa. “Somos viejos amigos y hemos colaborado en India, Filipinas y otros países porque nos interesa mucho cómo se integran los países del tercer mundo a la modernidad del siglo XXI”.