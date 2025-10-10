Hugo Perea dice que el próximo ministro de Economía debe tener "un perfil técnico, pero también mucho peso político"

El economista lamentó que en los últimos años el MEF haya perdido autoridad técnica, así como su papel como garante de la sostenibilidad y la solvencia de las finanzas públicas.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El economista Hugo Perea consideró este viernes que el próximo titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), bajo el gobierno de transición de José Jerí, debe contar con un sólido perfil técnico, pero también con un peso político significativo.

En el programa Las cosas como son, de RPP TV, explicó que la persona que asuma el cargo tiene que ser alguien que “conozca bien del sector, que pueda decir 'no' a ciertas iniciativas provenientes, incluso, desde el interior del Ejecutivo”.

Perea Flores, quien trabajó en la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), sostuvo que el futuro ministro del MEF debe ser “la voz cantante en términos de decidir cómo alinear a un Gabinete [en materia económica]”.

“Debemos tener un ministro técnico, pero con también mucho peso político y que sepa decir en cualquier momento que las cosas no deben hacerse de esa forma, sepa oponerse y tener ese peso específico para poder imponer su decisión”, expresó.

El economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú lamentó que en los últimos años el MEF haya perdido autoridad técnica, así como su papel como garante de la sostenibilidad y la solvencia de las finanzas públicas.

“Lo que tiene que hacer el nuevo ministro es contener los arrebatos de medidas populistas que provienen a veces del Poder Legislativo o incluso del Ejecutivo”, remarcó.