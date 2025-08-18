INPE asegura que estado de salud de Alejandro Toledo se encuentra estable

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó este lunes que el expresidente Alejandro Toledo se encuentra estable en su estado de salud, luego de que reclamara ser trasladado a una clínica durante una audiencia de apelación a la resolución que lo condenó a prisión.

Mediante un comunicado, el INPE informó que el exmandatario presenta un estado clínico hemodinámico estable y que sus enfermedades crónicas están controladas y sin cambios significativos en su evolución, de acuerdo con un informe médico correspondiente.

“Cumple estrictamente con su tratamiento médico habitual bajo supervisión directa. Asimismo, recibe control periódico por parte del equipo médico tratante y monitoreo continuo por personal profesional de enfermería las 24 horas del día”, señalaron desde el INPE.

Asimismo, precisaron que actúan de acuerdo con los procedimientos regulares en el cuidado de la salud, como parte de los derechos fundamentales de la población penitenciaria.

Toledo dice estar enfermo

El exmandatario Alejandro Toledo pidió este lunes ser trasladado a un hospital al asegurar sentirse mal de salud.

Durante la audiencia de apelación a la sentencia de 20 años y seis meses de prisión en su contra por el caso Odebrecht, Toledo dijo tener serios problemas de salud.

“Tengo problemas serios de ansiedad y depresión, tengo un problema serio de presión arterial. Me asusta, les confieso a nivel humano, el tema del sangrado”, indicó el exmandatario.