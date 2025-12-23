Ernesto Álvarez anuncia creación de subsistema de justicia para enfrentar extorsión, sicariato y secuestro

El presidente del Consejo de Ministros dijo que este mecanismo articulará el trabajo de la Policía Nacional, el Poder Judicial y el Ministerio Público para dar una respuesta más rápida contra los delitos violentos.

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, anunció que el Ejecutivo, mediante las facultades delegadas, impulsará la creación de un subsistema de justicia para enfrentar la extorsión, el sicariato y el secuestro.

“Se trata de establecer un subsistema que involucre estos delitos y comprometa a las instituciones de la administración de justicia. Confiamos en que en los próximos meses se produzcan resultados positivos”, dijo Álvarez tras liderar, junto al presidente de la República, José Jerí, la VI sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.

Álvarez Miranda señaló que la intención es articular el trabajo de la Policía Nacional del Perú (PNP), el Poder Judicial y el Ministerio Público frente a los delitos que más han aumentando a nivel nacional.

El titular del Consejo de Ministros indicó también que la acción articulada de la Fiscalía y l Policía ha permitido afectar seriamente el accionar de bandas dedicadas a la extorsión. No obstante, advirtió que este delito se ha informalizado, al convertirse en una práctica ejercida incluso por vecinos contra miembros de su propia comunidad y por empleados contra sus propias empresas.

“Inteligencia policial ha identificado que, en muchos casos, no se trata de bandas organizadas, sino de personas que buscan obtener dinero fácil extorsionando a la gente de su entorno. Frente a ello, es necesario castigar lo antes posible, con fiscales y jueces comprometidos, a través de un sistema rápido y expeditivo”, explicó.

Gobierno amplía por 30 días el estado de emergencia en Lima y el Callao

El Gobierno prorrogó por 30 días calendario, que entró vigencia desde el 21 de diciembre, el estado de emergencia declarado en Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao para hacer frente a la creciente ola de criminalidad.

El decreto supremo 140-2025-PCM, que dispone dicha medida, fue publicado en la edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.

Durante la vigencia de la norma, la Policía Nacional mantiene el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas y determina las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos.

El dispositivo establece también que en el plazo mencionado se restringirá o suspenderá el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.