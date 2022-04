Presidente del JNE responde a Jorge Muñoz: "Es imposible que no se haya mellado la imagen" de la entidad electoral

Jorge Luis Salas Arenas explicó que la resolución del JNE, próxima a publicarse, no se pronuncia ni cuestiona la gestión de Jorge Muñoz en calidad de alcalde de la Municipalidad de Lima Metropolitana, ni su trayectoria política. | Fuente: Andina

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, emitió una respuesta este viernes al alcalde de Lima, Jorge Muñoz, luego que este último retiró sus expresiones vertidas en medios de comunicación contra la entidad electoral tras la resolución de vacancia de su cargo.

A través del oficio N° 178-2022-P/JNE, Salas Arena hizo referencia al documento presentado por el alcalde de Lima donde manifesta que sus expresiones no pretendieron ofender la labor del JNE. En ese sentido, le solicitó al burgomaestre retirar sus expresiones ante los mismos medios de comunicación donde los realizó para mesurar "los daños causados".

"Resulta pertinenente señalar que es imposible que no se haya mellado la imagen del JNE o la honra de sus integrantes en los términos que usted vertió reiteradamente y que el retiro de dichas ofensas expresadas mediante diferentes medios de comunicación, atribuyendo delitos, confabulaciones y conspiraciones, debe realizarse de la misma forma y ante los mismos medios, a fin de morigerar los daños causados; queda claro que usted no se excusa de su proceder", indicó.

Investigación sobre grabaciones

De otro lado, Jorge Salas Arenas aclaró que el mismo pleno del JNE, mediante el oficio S/N-2022-JNE del 28 de abril ha puesto en conocimiento del Fiscal de la Nación, las dos grabaciones que fueran propaladas por el alcalde Jorge Muñoz en diferentes entrevistas el miércoles 27 de abril por la noche.



"Y que están cargadas en distintas plataformas (advirtiéndose la participación de usted en uno de ellos) con el pedido de que se realicen las investigaciones correspondientes, considerando importante se tomen las declaraciones de los involucrados en las conversaciones a fin de que se precies cuanto fuera pertinete", señaló.



El presidente del JNE afirmó también que el alcalde Jorge Muñoz puede iniciar las acciones legales que considere pertienente.



Asimismo, explicó que la resolución del JNE, próxima a publicarse, no se pronuncia ni cuestiona su gestión en calidad de alcalde de la Municipalidad de Lima Metropolitana, ni su trayectoria política. Señaló que únicamente resuelve, en apelación, el pedido de vacancia interpuesto contra Jorge Muñoz en el ejercicio de su función edil, bajo el principio de legalidad de la tipificación y de la sanción.

"El JNE actúa y ha actuado dentro del marco de la Constitución y las leyes, teniendo en cuenta que el alcalde de Lima Metropolitana quien fuera que desempeñara tal honroso cargo, no está exceptuado de ellas", manifestó.



