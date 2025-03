JNE solicitará este jueves al Congreso la lista de inhabilitados políticos vigentes de cara a las próximas elecciones

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, reveló en Prueba de Fuego que este jueves, 6 de marzo, solicitará al Congreso de la República de manera formal la relación de personajes políticos que están inhabilitados para participar en los próximos comicios y ejercer cargos públicos.

“El día de mañana vamos a pedir información formal al Congreso [sobre] todos los que estuvieran inhabilitados políticamente para que, en el marco de lo que ya se ha pronunciado. En forma de precedente de observancia obligatoria del Tribunal Constitucional, nosotros actuamos conforme a la normatividad. Esto ya lo hemos analizado, mañana estamos formalizando el pedido al Congreso”, expresó.

Respecto al caso de la inhabilitación del expresidente Martín Vizcarra para ejercer cargos públicos, el titular del JNE indicó que, de acuerdo con lo indicado por el Tribunal Constitucional en el 2014, la participación de los “inhabilitados políticamente” alcanzan también a las “candidaturas” de los personajes implicados.

“El Tribunal Constitucional, en su oportunidad, en el 2014, indicó que la participación de los inhabilitados políticamente no solamente de encargos públicos sino también en candidaturas, inclusive para ser parte de un partido político. Por eso estamos pidiendo formalmente al Congreso que nos comunique, porque si bien ha sido publicada esta sanción [a Vizcarra], tenemos que tener la información actualizada porque puede haber, en el transcurso del tiempo, algún proceso específico”, acotó.

Asimismo, Burneo señaló que el JNE no impidió la inscripción del partido Perú Primero debido a que había otros miembros afiliados a los que “no se les podía restringir su derecho a participar” en los próximos comicios.

“El Jurado Nacional de Elecciones, en el marco de lo que indicó el Tribunal Constitucional, [indicó que Martín Vizcarra] no podía ser parte del [partido político], pero no impidió la inscripción de ese partido porque había otros afiliados y otros involucrados a los que no se les podía restringir el derecho a la participación. Prudentemente, nosotros vamos a pedir que nos comuniquen todas las inhabilitaciones políticas vigentes para tomar las medidas inmediatas que correspondan en el marco de lo que nos habilita el marco legal respectivo”, manifestó.

Caso Nicanor Boluarte

Al ser consultado sobre Nicanor Boluarte, el presidente del JNE detalló que no hubo “ninguna tacha” en contra del partido político Ciudadanos por el Perú (CPP), agrupación vinculada al hermano de la presidenta, por lo que se procedió con su inscripción.

“Hay una inscripción que fue uno de las últimas de los últimos partidos y no hubo ninguna tacha, así que el partido se inscribió. No ha habido ningún cuestionamiento de ninguna persona, porque cualquier partido político, antes de su inscripción, el resumen del mismo es publicado en El Peruano, se socializa y es publicado en nuestra página web de tal forma de darle la mayor oportunidad a las personas que, por ejemplo, quieran cuestionar cualquier tipo de inscripción o candidatura”, expresó.

Con respecto a las investigaciones de la Fiscalía que enfrenta Nicanor Boluarte por el caso Los Waykis en la Sombra, Burneo manifestó que mientras “no haya una decisión en concreto por las autoridades pertinentes”, el JNE no puede llevar a cabo ninguna acción en contra del partido político vinculado al hermano de Dina Boluarte.

“Entiendo que está en investigación y en proceso. En la medida que no hay ninguna decisión en concreto por las autoridades pertinentes, nosotros no podemos hacer ninguna acción”, concluyó.