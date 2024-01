Jorge Angulo asegura que el ministro del Interior le consultó si era posible pasar al retiro a coronel Harvey Colchado

Jorge Angulo, excomandante general de la Policía Nacional del Perú, indicó que el ministro del Interior, Víctor Torres, le consultó sobre si era posible pasar al retiro al coronel de la Policía Nacional, Harvey Colchado, quien integra el Equipo Especial de Apoyo a la Fiscalía contra la Corrupción del Poder (Eficcop).

Según comentó, el titular del Ministerio del Interior tuvo intromisión en el proceso de pases al retiro y en el de cambios de colocación, debido a que nombró a algunos oficiales generales que debían pasar al retiro. Precisó, en ese sentido, que él le explicó que todos los procesos dentro de la Policía debían ser transparentes, por lo que no tomó en consideración sus requerimientos.

Asimismo, sostuvo que en una oportunidad el ministro Torres le consultó si es que era posible pasar al retiro al coronel Harvey Colchado y si es que conocía a un oficial coronel denominado Vica. Señaló también que él no tiene conocimiento de los casos en los que trabaja el Eficcop.

“Me preguntó en una oportunidad si era posible pasar al retiro al coronel Colchado, sí me preguntó y me preguntó si conocía a un oficial coronel, que le decían 'Vica', yo solamente me quedé callado, y no respondí porque era un tema que es polémico y podría generar mucha polémica si podía o no pasar al retiro”, dijo al dominical Panorama.

Cuestiona su pase al retiro

Respecto de pase al retiro, Angulo indicó que se debió a un “sicariato político”, por lo que pidió que las autoridades en el Gobierno respeten a la institución policial. Dijo también que no se puede responsabilizar a la Policía todos los problemas sociales del país, debido a que se trata de una situación muy compleja.

“Hubo un sicariato político, como que sabe qué hay que matarlo y ya y esas no son las formas. La policía nacional no solo es un logo, esta es una institución y hay que respetar”, dijo.

En ese sentido, se refirió a los motivos por los cuales el Ejecutivo dio por finalizada su designación en el cargo, entre los cuales se argumentó el fracaso de la estrategia policial en los estados de emergencia declarados en los últimos meses para hacer frente a la criminalidad. Según precisó, los planes de emergencia son decisión política y que pare hacer frente a la delincuencia es necesario fortalecer a la Policía.

“Los planes de emergencia están dados en un régimen de excepción, que es exclusividad del poder político, o sea el Poder Ejecutivo, el presidente de la República y el Consejo de Ministros, ellos aprueban un estado de emergencia en cierta parte del territorio nacional. Entonces luego viene una evaluación y también políticamente pueden determinar si va o no va o continúa alguna región del país en estado de emergencia”, dijo.

“En algún momento yo he pedido que declaren en emergencia a la institución policial y también la logística, porque con las diferentes falencias o deficiencias logísticas, nosotros no podemos estar mendigándole un patrullero a la municipalidad, porque de repente está en otro lado”, añadió.