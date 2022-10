Jorge López juró como titular del Minsa el pasado 7 de abril, tras la censura de su predecesor Hernán Condori, cuestionado por haber promovido el consumo de ‘agua arracimada’ | Fuente: Andina

El presidente de la República, Pedro Castillo, destituyó anoche al ministro de Salud, Jorge López, luego de que un reportaje de ‘Punto Final’ revelara que el cesado titular del Minsa ordenó a seis trabajadores realizar depósitos de dinero para la compra de un departamento.

"Ante los hechos propalados por un medio de comunicación que involucrarían al actual ministro de Salud, y en aras de demostrar absoluta transparencia en mi gobierno, he decidido dar por concluida sus funciones”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.





Ante los hechos propalados por un medio de comunicación que involucrarían al actual ministro de Salud, y en aras de demostrar absoluta transparencia en mi gobierno, he decidido dar por concluida sus funciones.

Reitero mi compromiso de seguir trabajando por el país. — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) October 24, 2022

Algunos ministros de Estado no fueron indiferentes a la salida de López del Minsa y brindaron sus opiniones antes de acudir a la reunión multisectorial que se realizó esta mañana en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Así, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Salas, calificó de “correcta” la decisión de Castillo Terrones y consideró que el país “necesita este tipo de muestras” ante indicios de supuesta corrupción al interior del Gobierno.

“[La decisión del presidente] es correcta. Yo creo que todo lo que es erario público y dudas que puedan existir respecto a esa situación es mejor que se investiguen cuando la persona está afuera [del cargo]. El país necesita ese tipo de muestras y lo que ha hecho el presidente me parece absolutamente correcto”, declaró a los medios de comunicación.

Mientras tanto, Claudia Dávila, titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), consideró que es “terrible” el caso del destituido ministro de Salud, Jorge López.

Desde los exteriores de la sede de la PCM, Dávila afirmó que López Peña, al dejar de esa manera el cargo, perdió una gran oportunidad de “hacer grandes cosas por el país” en materia de salud, sobre todo en el contexto de la pandemia de la COVID-19.

“Es terrible lo que ha pasado con el ministro de Salud, creo que todos estamos un poco conmocionados con los hechos. Personalmente, me parece que ha perdido una gran oportunidad de hacer grandes cosas por el país. El presidente nos da la confianza para trabajar con transparencia, lealtad y ese es el rol que debemos hacer”, manifestó.

“Este caso es clarísimo y los hechos han sido muy reveladores”, agregó.

A su turno, la ministra de Energía y Minas, Alessandra Herrera, manifestó que todos los funcionarios están en “constante evaluación” y que el presidente Pedro Castillo tiene la opción de destituir a los ministros cuando lo considere pertinente.

“Todos los servidores públicos estamos en constante evaluación en cualquier nivel en el que nos desarrollemos. En mi caso, yo he sido desde… practicante, abogada, informante y, en determinado momento cuando se ha considerado que no estoy desarrollando correctamente las actividades, se me ha retirado. En este caso, el presidente tiene la opción de poder retirarnos…”, declaró a ‘Canal N’.

En tanto, la titular del sector Cultura, Betssy Chávez, evitó responder a las preguntas de los medios de comunicación y apenas dijo: ‘no he visto ningún reportaje’.

El caso

En el reportaje de ‘Punto Final’ se dio a conocer que Jorge López se reunió con seis trabajadores en el cuarto piso de la sede del Minsa para recibir los sobres con dinero y dar indicaciones respectivas para depositarlo el pasado 31 de agosto en una misma cuenta bancaria, cuyo titular es Dervy Apaza Meza, madre de los hijos del destituido ministro.

Los depósitos a la cuenta de Apaza Meza fueron realizados por los trabajadores el pasado 31 de agosto.

Según ‘Punto Final’, Lesly Vivar Saavedra depositó 9 mil soles en una agencia bancaria de Jesús María y luego hizo lo mismo en un local de Lince. Por su parte, César Roque Torres también realizó un depósito de 9 mil soles en agencias de Petit Thouars y Arenales.

Esperanza Coello Álvarez y Carlos Sánchez Rodríguez repitieron la misma modalidad de sus compañeros, pero en el caso de Pedro Vásquez Espinola fue diferente porque depositó solo 9 900 soles. Por último, una persona que no ha sido identificada depositó 16 500 soles. En total 98 400 soles fueron a parar a la cuenta de Dervy Apaza Meza.

El 22 de agosto pasado, Apaza Meza abrió una cuenta en dólares en el Banco de Crédito del Perú y al día siguiente la empresa del doctor y empresario Luis Quito le depositó 70 mil dólares por la venta de un “tomógrafo”. Con todo el dinero recaudado, la mujer compró un departamento ubicado en el distrito de Jesús María.

López concedió una entrevista al mismo programa dominical donde aseguró que el dinero depositado a la cuenta de Dervy Apaza es suyo "producto de sus ahorros" y pidió ayuda a su personal de confianza para que lo enviaran. Sin embargo, dijo desconocer por qué ellos decidieron hacerlo de esa manera.

"Yo me encuentro dispuesto a mostrar toda la documentación a las autoridades competentes. Soy un médico con 15 años al servicio del Estado, en ningún momento tengo denuncias de actos ilícitos", manifestó.