El congresista de la República, Jorge Montoya, en diálogo con RPP Noticias, señaló que su bancada se encuentra en la recolección de firmas para la moción de interpelación contra la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, por el informe presentado por la Contraloría, el último lunes, donde se da cuenta de una posible infracción constitucional cometida por la también vicepresidenta de la República.

"Tenemos el pliego [interpelatorio] hecho y ya tenemos 12 firmas. Como ha sido fin de semana, es complicado buscar la firma de todos. Mañana lunes se continuará con la recolección de firmas para llegar a las que se necesitan para presentar la interpelación", señaló.

En ese sentido, Montoya precisó que las firmas recolectadas hasta ahora son de Renovación Popular, Avanza País y una de la congresista Gladys Echaíz de Alianza para el Progreso. A la par, Renovación Popular presentó una acusación constitucional contra Boluarte, el pasado martes, por haber sido parte del consejo directivo de dos clubes departamentales mientras ejercía como titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

"Nuestro Partido ha hecho una acusación constitucional y sí procede. A la vez, estamos haciendo el trámite de una interpelación a la ministra porque no puede, teniendo pruebas concretas que la hacen responsable de esta situación, seguir desempeñando una cartera de Gobierno. Estamos haciendo el trabajo en paralelo, la parte política y la infracción constitucional", explicó Montoya.

Además, el también vocero de su bancada señaló que el objetivo es "sacar" a Boluarte del Gobierno.

"Ese es el objetivo por la falta que ha cometido probada por la Contraloría, no por nosotros. O sea, si no tomamos acción sobre lo que un organismo del Estado diseñado para encontrar faltas de corrupción en el sistema ha informado y no tomamos acción, estaríamos mal. Tenemos que hacerle caso", señaló.