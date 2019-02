Jorge Muñoz se mostró preocupado por la situación de la Municipalidad de Lima.

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, reveló la existencia de "una situación de desorden y de enquistamiento de corrupción" en empresas municipales como el Sistema Metropolitano de la Solidaridad (SISOL) y la Empresa Municipal de Mercados S.A. (EMMSA). Para Muñoz, esta situación se trata de una "herencia seria" de la pasada gestión de Luis Castañeda Lossio.

En diálogo con Canal N, el alcalde recordó que gracias a una denuncia periodística se descubrió que en la EMMSA se estaban cobrando cipos para poder obtener un puesto en el Gran Mercado Mayorista de Lima.

Muñoz mencionó que hace poco envió una carta a la Contraloría General de la República en la que advertía que la situación financiera de la Municipalidad "no tenía sustento", además de problemas en la información sobre obras y otras presuntas irregularidades.



"(…) Ese tipo de cosas las estamos investigando, porque son cosas muy serias que nos generan un perjuicio económico. (En paralelo) También estamos trabajando para poder sacar adelante a la Municipalidad y a la ciudad", señaló.

El alcalde también denunció que recibe amenazas de distintas mafias criminales que existen en la capital. Según dijo, estos mensajes serían enviados por gente "que tiene algún interés de que no pongamos la casa en orden".

"Yo no me voy a detener porque justamente ellos quieren que nos detengamos, que uno se asuste y no haga las cosas que tiene que hacer que es gobernar. Tenemos muchas cosas y lamentablemente hemos encontrado la casa muy desordenada", señaló.