Jorge Muñoz presentó la primer rendición de cuentas de su gestión. | Fuente: Foto: Archivo Presidencia / Video: RPP Noticias

El alcalde Lima, Jorge Muñoz, realizó el balance de los avances de su primer mes de gestión como parte de la rendición de cuentas que realizará los últimos días de cada mes. En conferencia de prensa realizada en el Palacio Municipal, el alcalde destacó la firma del Pacto de Integridad con 39 alcaldes distritales de la capital elegidos para el periodo 2019-2022.

"Tenemos muy claro que debemos caminar de la mano con la Policía Nacional, que sí tiene facultades para portar armas y hacer uso de sus armas. Ahora, en los últimos tiempos han habido cuestionamientos a la Policía por el uso de sus armas. Imaginemos qué pasaría si un sereno, haciendo uso de su arma no letal, genere un daño que sería considerado como desproporcionalidad. Mi posición es que las armas no letales pueden generar una espiral de violencia que no estoy dispuesto a asumir", comentó Muñoz en conferencia de prensa.

En cuanto a seguridad ciudadana, Muñoz recordó que el pasado 3 de enero se instaló el Comité Regional de Seguridad Ciudadana de Lima en el cual el ministro del Interior, Carlos Morán, anunció la evaluación cada tres meses de los comisarios.

Asimismo, resaltó que han contribuido con varias municipalidades (San Martín de Porres, Magdalena, La Victoria y Lima Cercado) para la capacitación de agentes del Serenazgo sobre trato al ciudadano y el manejo de otros problemas que afectan a la capital.

En cuanto a transporte, destacó que se han tomado acciones para mejorar el tránsito en las avenidas Abancay, Grau, Wilson y Paseo Colón como la distribución de 117 inspectores y la realización de 181 operativos de fiscalización. Según dijo, estas medidas se repetirán en otras avenidas, al igual que sanciones a los conductores para mejorar sus conductas.

Jorge Muñoz señaló que otro problema de la capital que ha sido atendido en su primer mes de gestión fue la emergencia ambiental generada por la acumulación de basura. Al respecto, indicó que en los últimos días se apoyó la limpieza de zonas afectadas como San Juan de Miraflores, al igual que otros distritos como San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Rímac y San Luis.

Más de 700 trabajadores serían incorporados a Municipalidad

En otro momento, el alcalde de Lima reveló que un total de 709 trabajadores serían incorporados en los próximos días a la Municipalidad de Lima tras ganar ese derecho en última instancia judicial debido a que hay 400 millones de soles comprometidos en carga laboral.

Según explicó, la comuna limeña enfrenta una serie de contingencias laborales que se arrastran desde 1996 referidos a extrabajadores que han ido ganando procesos judiciales y se han ido reincorporando, lo cual ha generado una carga laboral a la municipalidad.

En el caso de los más de 700 trabajadores, detalló que eran empleados de la empresa Innova, quienes demandaron una mala gestión de tercerización y han ganado en última instancia, reclamando ahora ser incorporados a plazo indeterminado desde el año 2002.