El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se pronunció este miércoles a favor de la disolución del Congreso dispuesta por el presidente de la República, Martín Vizcarra, el pasado lunes.

“No, creo que no es un golpe de Estado, es una situación que, poniendo un símil simple, es un choque de trenes, un choque de poderes. Cuando hay un choque de trenes siempre hay daño en uno y otro lado. Para mí no es un golpe de estado, es el uso de algunas facultades constitucionales que existen”, afirmó en entrevista con Nada Está Dicho en RPP Noticias.

El burgomaestre destacó que tanto el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, como la Policía Nacional y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) hayan respaldado el anuncio del jefe de Estado.

Para él, los propios legisladores habrían expresado una aceptación tácita al reunirse hoy “no como congresistas de la República, sino como parte de una Comisión Permanente”.

Además, consideró que el expresidente del Parlamento, Pedro Olaechea, “está equivocado” en esta situación.

“Él (Olaechea) está actuando como parte de una Comisión Permanente y así lo ha reconocido hoy. Esas son las situaciones donde la legitimidad en el obrar te lleva a reconocer que hay un marco de legalidad”, dijo Muñoz.

Por otro lado, indicó que Acción Popular, agrupación política por la que fue elegido burgomaestre, todavía está por definir si presentará candidatos a una eventual elección de congresistas.

"No soy parte del comité político, pero entiendo que se van a discutir estas cosas en los próximos días. Yo quisiera que sea una lista fundamentalmente conformada por gente joven, gente nueva en la política, para dar un mensaje de renovación", sostuvo.