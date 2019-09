Yonhy Lescano se pronunció tras las declaraciones de su colega de bancada Víctor Andrés García Belaunde. | Fuente: Congreso

El congresista Yonhy Lescano aseguró este sábado que sigue perteneciendo a la bancada y al partido Acción Popular, luego de que el legislador Víctor Andrés García Belaunde lo negara.

"Soy del partido, de la bancada, pero quien haya dicho eso debe estar un poco nervioso o mal informado. No tengo idea de por qué ha dicho eso", señaló Lescano a la Agencia Andina.

El parlamentario afirmó que tiene el respaldo de su agrupación política y de las bases de las mismas. De igual forma, rechazó que coordine con otras bancadas parlamentarias.

"Actúo en nombre de mi partido, defiendo la lucha contra corrupción, contra las mafias, y no estoy vinculado al fujiaprismo", añadió.

Distanciamiento

Este sábado más temprano, García Belaúnde aseguró que su colega Yohny Lescano “no es parte de la bancada en este momento”, revelando un distanciamiento con el legislador puneño.

“Él no es parte de la bancada en este momento. Él no coordina con la bancada nada, no participa con la bancada. Él coordina con otras bancadas, con la nuestra no”, sostuvo en Enfoque de los Sábados.

Al ser consultado sobre si Lescano ha sido retirado de Acción Popular, García Belaunde se limitó a decir que “no hace vida de bancada”. “No coordina con la bancada. Punto. Él coordina consigo mismo o con otras bancadas, pero no con la nuestra”, refirió.



Las diferencias de opiniones en Acción Popular se evidenciaron tras el anuncio del presidente Martín Vizcarra de presentar una cuestión de confianza al Congreso para modificar las reglas de elección de miembros del Tribunal Constitucional.