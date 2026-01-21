NUEVAS ACTUALIZACIONES Cobertura por iniciar - 21 de enero 2:06 PM Política Lima José Jerí se presenta ante la Comisión de Fiscalización para responder por reunión extraoficial con empresario chino por Redacción RPP 21 de Enero del 2026 2:07 PM · Actualizado el 21 de Enero del 2026 2:07 PM Te recomendamos Lima José Jerí se presenta ante la Comisión de Fiscalización para responder por reunión extraoficial con empresario chino Lima José Jerí se presenta ante la Comisión de Fiscalización para responder por reunión extraoficial con empresario chino México Cúal fue el último temblor en México hoy 21 de enero según SSN Desastres Naturales Temblor en Perú, hoy 21 de enero: magnitud y epicentro del sismo según IGP Tags José Jerí Zhihua Yang, Congreso Comisión de la Fiscalización Congreso Comparte esta noticia Siguenos en Lo último en Política Wolfgang Grozo propone cadena perpetua para presidente y altos funcionarios que cometan actos de corrupción Congresistas presentan dos mociones de censura contra José Jerí por reuniones con empresario chino JNE sobre Mario Vizcarra: los argumentos que permitieron su candidatura presidencial Suscribirte al boletín de tus noticias preferidas Suscríbete a nuestros boletines y actualiza tus preferencias Configurar Boletín Al suscribirte, aceptas nuestras políticas de privacidad