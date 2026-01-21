José Jerí se presenta ante la Comisión de Fiscalización para responder por reunión extraoficial con empresario chino

José Jerí: “Yo nunca me he escondido para hacer las cosas que siempre he hecho en mi vida, no he tenido necesidad de hacerlo. Siempre he actuado de la manera más correcta posible”.
Jerí: “Se ha pretendido distorsionar actos normales que realiza el presidente, y eso no lo voy a tolerar porque hay un ánimo de querer desestabilizar el país”.
El presidente José Jerí dice que son “hechos normales” comprar o acudir a un chifa. “Han pretendido distorsionar actos comunes. Algunos están registrados por diferentes videos que la población puede filmar, y otras, como la que hemos evidenciado”.
Jerí: “Los cargos no definen a la personas y tampoco deben limitar la naturaleza de la persona. Si fuese el caso, se tendría que cuestionar por qué el presidente va a hacer requisas a un penal, o por qué el presidente acompaña en los operativos”.
“Me apersoné a comprar diversos productos, caramelos y otras cosas como cuadros. Hechos normales que… han pretendido ser distorsionados…”, señaló Jerí.
“Desde el 2024 en que lo conozco, he ido las veces que la agenda me lo ha permitido: día, tarde y noche, para hacer lo que toda persona hace en una tienda, ¿qué es? Comprar”.
Jerí habla del segundo encuentro con Zhihua Yang en Market Capón.
Jose Jerí: “Es bastante llamativo que las imágenes que han circulado, y que se entiende que es de una misma fuente, hayan sido soltadas progresivamente. De tal manera que se podría entender que es una trampa, ¿de quién? Las investigaciones lo dirán…”.
El mandatario reitera que hay una intencionalidad detrás de la filtración de los videos de los encuentros con el empresario chino Zhihua Yang.
“No ha habido contenido irregular en la reunión, mas sí una conversación circunstancial dentro de las cuales se tocó el tema del Día de la Amistad Perú-China”.
José Jerí: “Si uno quisiese hacer un acto irregular, que ya he negado, no va a ir con su ministro del Interior; no va a ir con su escolta”.
Jerí Oré dice que hay una intención de “querer perjudicar” y generar “inestabilidad” y alterar el actual proceso electoral, que se realizará el 12 de abril.
El mandatario José Jerí dice que se ha pretendido distorsionada “una actividad común” con “hechos irregulares e ilícitos”.
“Soy tajante con ello, yo no le he mentido al país; yo no he hecho ningún acto irregular o de contenido ilícito en esa cena”.
José Jerí se refiere a la cena en el chifa con el empresario Zhihua Yang.
“Ocurrió en un contexto privado y no oficial, fuera de los ambientes del Despacho Presidencial. Esta cena no fue planificada u organizada, fue un encuentro con el dueño del chifa al que fui a cenar acompañado del ministro [Vicente Tiburcio] y mi escolta presidencial”.
INICIA LA EXPOSICIÓN DE JOSÉ JERÍ.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Elvis Vergara, concede el uso de la palabra a José Jerí.
SE REANUDA LA SESIÓN. EL PRESIDENTE JOSÉ JERÍ YA SE ENCUENTRA EN EL SALÓN.
SE SUSPENDIÓ BREVEMENTE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN PARA INVITAR FORMALMENTE AL PRESIDENTE JOSÉ JERÍ.
Jerí también ha negado enfáticamente renunciar al cargo y dijo que los recientes videos divulgados en medios de comunicación de sus reuniones con empresarios chinos solo buscan "distorsionar actos comunes".
En vísperas, el mandatario reconoció como un "error" que las reuniones se dieran fuera de Palacio de Gobierno, pero reiteró que no incurrió en ningún ilícito y dijo que se quiere aprovechar la situación para complicar el proceso electoral de abril próximo.
Antes de la sesión de la Comisión de Fiscalización, congresistas de diversas bancadas presentaron dos mociones de censura contra José Jerí.
RPP pudo conocer que el equipo de prensa del presidente José Jerí no pudo ingresar a las instalaciones del Congreso.
INICIÓ LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN.
