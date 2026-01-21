JNE sobre Mario Vizcarra: los argumentos que permitieron su candidatura presidencial

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones revocó la exclusión del candidato de Perú Primero y fijó un nuevo criterio sobre impedimentos electorales para personas con sentencias penales rehabilitadas.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dejar en carrera presidencial a Mario Vizcarra Cornejo, candidato del partido Perú Primero, pese a que registra una condena por el delito de peculado cuando ejercía funciones públicas en Moquegua. El organismo electoral revocó lo resuelto por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1, en una primera instancia, que había declarado fundadas las tachas electorales contra el candidato y, en consecuencia, improcedente su inscripción

Detalles del caso de Mario Vizcarra:

Mario Vizcarra fue condenado en octubre de 2005 a pena privativa de la libertad suspendida por el delito de peculado, por haber cobrado una doble remuneración cuando era presidente del Consejo Transitorio de Administración Regional (CTAR) de Moquegua, hoy Gobierno Regional de Moquegua.

Los ciudadanos Jean Pierre Valverde, Luis Miguel Caya y Edwin Huamaní presentaron tres tachas; y alegaron que esta sentencia colocaba a Vizcarra dentro del impedimento previsto en el artículo 107 de la Ley Orgánica de Elecciones, que prohíbe postular a cargos presidenciales a funcionarios condenados por delitos de corrupción, “aun cuando hubieran sido rehabilitados”.

Bajo ese criterio, el 5 de enero, el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 declaró fundada la tacha y excluyó la fórmula presidencial de Perú Primero. Sin embargo, la organización política apeló la decisión. La agrupación política apeló esta decisión y por ello el caso pasó a una segunda instancia para que sea resuelta por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones.

Los detalles del fallo del pleno del Jurado Nacional de Elecciones:

Al resolver la apelación, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones adoptó un criterio distinto al aplicado por el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1. Si bien reconoció que el impedimento previsto en la Ley Orgánica de Elecciones no ha sido derogado ni declarado inconstitucional, consideró que su aplicación debía analizarse a la luz de la línea jurisprudencial más reciente del Tribunal Constitucional.

En la resolución, el JNE señala que el Tribunal Constitucional ha advertido, en diversos procesos de amparo, que impedir de manera indefinida la postulación de ciudadanos rehabilitados “vulnera el derecho fundamental a la participación política, así como el principio de resocialización del condenado”, pues la rehabilitación supone que, una vez cumplida la condena, el ciudadano recupere el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales

El fallo recuerda que el régimen penitenciario, conforme a la Constitución, tiene como finalidad la “reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad”, lo que resulta incompatible —según el criterio del TC— con restricciones electorales de carácter permanente cuando existe una resolución judicial firme de rehabilitación

En ese contexto, el Pleno del JNE concluyó que, en el caso concreto, correspondía “privilegiar el derecho a la participación política y el principio de resocialización” del candidato y, en consecuencia, “inaplicar el impedimento previsto en el literal j del artículo 107 de la Ley Orgánica de Elecciones”, permitiendo que Mario Vizcarra continúe en la carrera presidencial.

Uno de los puntos más relevantes del fallo es que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones fija un nuevo parámetro temporal para los impedimentos electorales derivados de sentencias penales, marcando un cambio respecto a la aplicación indefinida de estas restricciones.

El JNE señala que el caso constituye una oportunidad para “fijar un plazo para considerar la vigencia de los impedimentos señalados para ser candidato”. Bajo ese criterio, el Pleno estableció que los impedimentos electorales “serán de diez (10) años desde que se cumple la pena” y que la participación en un proceso electoral queda condicionada a que el candidato “no tenga pendiente la reparación civil correspondiente y haya obtenido la declaración de rehabilitación por parte del Poder Judicial”

Aplicado al caso concreto, el JNE precisó que Mario Vizcarra fue condenado el 4 de octubre de 2005 y que no registra deuda pendiente por reparación civil, además de contar con una resolución judicial firme de rehabilitación, por lo que —según el Pleno— el impedimento electoral ya no resulta aplicable y su candidatura puede continuar en el proceso electoral.

Los votos de los magistrados del pleno del JNE y advertencias al Congreso

La decisión del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones no fue unánime. La magistrada Martha Maisch Molina emitió voto en contra, al sostener que el JNE no tiene competencia para fijar plazos a los impedimentos electorales y que esa atribución corresponde exclusivamente al Congreso de la República.

En su voto discrepante, Maisch Molina advirtió que los órganos del sistema electoral “no pueden incorporar limitaciones que la ley no contemple” y que “solo mediante ley expresa pueden establecerse limitaciones al ejercicio del derecho de sufragio”, por lo que consideró que fijar un plazo de diez años para la vigencia del impedimento vulnera el principio de legalidad y excede las competencias del JNE.

Por su parte, el magistrado Aarón Oyarce Yuzzelli coincidió con la mayoría en habilitar la candidatura presidencial, pero expresó reparos sobre el criterio temporal fijado. En su fundamento de voto, señaló que “no es posible que, de manera discrecional, no fijada en una norma con rango de ley orgánica, pueda determinarse el plazo de vigencia de un impedimento de postulación”, al tratarse de una materia que corresponde definir al legislador

Ante estas discrepancias y la falta de uniformidad normativa, el Pleno del JNE advirtió al Congreso de la República que el marco legal vigente presenta inconsistencias entre la Constitución y las leyes electorales, lo que genera interpretaciones dispares en los procesos electorales.