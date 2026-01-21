Congresistas presentan dos mociones de censura contra José Jerí por reuniones con empresario chino

Congresistas de diversas bancadas presentaron este miércoles dos mociones de censura contra José Jerí, presidente de la República, a poco de que se presente ante la Comisión de Fiscalización del Parlamento para dar cuenta sobre sus reuniones extraoficiales con un empresario chino.

La primera moción fue presentada por la parlamentaria del Bloque Democrático Popular, Ruth Luque, que busca censurar a Jerí en su condición de titular de la Mesa Directiva del Parlamento que asumió la Presidencia de la República por sucesión constitucional.

“Se cumplió el requisito exigido, cumplimos con presentar la moción. Un presidente reiteradamente mentiroso que tiene reuniones escondidas y al parecer negociazos con empresarios no merece estar más en el cargo”, escribió la parlamentaria a través de su cuenta en X.

En tanto, la otra moción es de autoría del congresista de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial, Elías Varas. Ambas mociones de censura tienen las firmas de 20 legisladores de diversas bancadas.

Responderá ante Comisión de Fiscalización

Jerí Oré debe acudir esta tarde a la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder por las reuniones extraoficiales que sostuvo con el empresario chino Zhihua Yang, además de sus encuentros con Jiwu Xiadong, otro hombre de negocios de esa nacionalidad que afronta una orden de arresto domiciliario.

Dicho grupo de trabajo citó al mandatario para las 2 de esta tarde, en atención a un pedido que hizo el propio jefe de Estado para que se realice una sesión extraordinaria en la que pueda dar su versión sobre estos encuentros.

En vísperas, el mandatario reconoció como un "error" que las reuniones se dieran fuera de Palacio de Gobierno, pero reiteró que no incurrió en ningún ilícito y dijo que se quiere aprovechar la situación para complicar el proceso electoral de abril próximo.

Negó enfáticamente renunciar al cargo y dijo que los recientes videos divulgados en medios de comunicación de sus reuniones con empresarios chinos solo buscan "distorsionar actos comunes".

"Uno renunciaría si es que tuviera algo que ocultar y yo no le he mentido al país, no hice nada ilícito, que se pretenda justamente distorsionar hechos comunes de mi parte es lo que yo voy a evitar, por eso es que asistiré voluntariamente a la Comisión de Fiscalización y me pondré a disposición de la Fiscalía", manifestó en una entrevista a Canal N.