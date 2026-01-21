Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Congresistas presentan dos mociones de censura contra José Jerí por reuniones con empresario chino

EL mandatario se debe presentar esta tarde ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.
EL mandatario se debe presentar esta tarde ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. | Fuente: Presidencia de la República
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Las mociones fueron presentadas por los legisladores Ruth Luque y Elías Varas contra José Jerí, en su calidad de presidente del Congreso y por consiguiente como presidente de la República por sucesión constitucional.

Congresistas de diversas bancadas presentaron este miércoles dos mociones de censura contra José Jerí, presidente de la República, a poco de que se presente ante la Comisión de Fiscalización del Parlamento para dar cuenta sobre sus reuniones extraoficiales con un empresario chino.

La primera moción fue presentada por la parlamentaria del Bloque Democrático Popular, Ruth Luque, que busca censurar a Jerí en su condición de titular de la Mesa Directiva del Parlamento que asumió la Presidencia de la República por sucesión constitucional.  

“Se cumplió el requisito exigido, cumplimos con presentar la moción. Un presidente reiteradamente mentiroso que tiene reuniones escondidas y al parecer negociazos con empresarios no merece estar más en el cargo”, escribió la parlamentaria a través de su cuenta en X.

En tanto, la otra moción es de autoría del congresista de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial, Elías Varas. Ambas mociones de censura tienen las firmas de 20 legisladores de diversas bancadas.

Responderá ante Comisión de Fiscalización

Jerí Oré debe acudir esta tarde a la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder por las reuniones extraoficiales que sostuvo con el empresario chino Zhihua Yang, además de sus encuentros con Jiwu Xiadong, otro hombre de negocios de esa nacionalidad que afronta una orden de arresto domiciliario.

Dicho grupo de trabajo citó al mandatario para las 2 de esta tarde, en atención a un pedido que hizo el propio jefe de Estado para que se realice una sesión extraordinaria en la que pueda dar su versión sobre estos encuentros. 

En vísperas, el mandatario reconoció como un "error" que las reuniones se dieran fuera de Palacio de Gobierno, pero reiteró que no incurrió en ningún ilícito y dijo que se quiere aprovechar la situación para complicar el proceso electoral de abril próximo. 

Negó enfáticamente renunciar al cargo y dijo que los recientes videos divulgados en medios de comunicación de sus reuniones con empresarios chinos solo buscan "distorsionar actos comunes".

"Uno renunciaría si es que tuviera algo que ocultar y yo no le he mentido al país, no hice nada ilícito, que se pretenda justamente distorsionar hechos comunes de mi parte es lo que yo voy a evitar, por eso es que asistiré voluntariamente a la Comisión de Fiscalización y me pondré a disposición de la Fiscalía", manifestó en una entrevista a Canal N.


El poder en tus manos

EP232 | INFORMES | Las elecciones regionales y municipales serán este 4 de octubre de 2026

En 2026 también se desarrollarán las elecciones regionales y municipales. Según estimaciones del Jurado Nacional de Elecciones, medio millón de candidatos participarían en estos comicios. En el siguiente informe de El Poder en tus Manos, conoce las fechas más importantes de este proceso electoral para las organizaciones políticas y los ciudadanos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Congreso de la República José Jerí

RPP TV

En Vivo

Más sobre Congreso

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA