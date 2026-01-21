Wolfgang Grozo propone cadena perpetua para presidente y altos funcionarios que cometan actos de corrupción

El candidato presidencial de Integridad Democrática, Wolfgang Grozo, destacó que su experiencia en la Fuerza Aérea, que se extiende por casi cuatro décadas, le ha permitido conocer la realidad nacional y las brechas en el país.

Grozo Costa, quien pasó al retiro en enero de 2022 tras 37 años de servicio, explicó que su decisión de ingresar a la política responde al conocimiento de la realidad nacional que adquirió durante su carrera militar, al haberse desempeñado como director de Movilización Nacional y director general de Política y Estrategia, además de llevar a cabo estudios en el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN).

Consultado sobre por qué fundar una nueva agrupación en lugar de sumarse a una existente, señaló que las opciones actuales representan "más de lo mismo" y atribuyó la crisis actual a una "casta política" y un sistema "deteriorado". Según Grozo, su agrupación, que cuenta con inscripción desde hace más de un año, está conformada por ciudadanos con una "trayectoria impecable".

Afirmó que su propuesta para enfrentar la criminalidad se enfoca en la aplicación de la inteligencia como arma estratégica, con herramientas de inteligencia de señales, electrónica, redes e imágenes, además del fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El precandidato también advirtió sobre la evolución de la extorsión y el uso de nuevas tecnologías por parte de los delincuentes, insistiendo en que la respuesta del Estado debe ser técnica y basada en la inteligencia estratégica para anticipar y desarticular las amenazas.

Así, criticó la gestión actual del Gobierno frente a la inseguridad, pues se vienen empleando tácticas de "guerra convencional" ineficaces frente a una amenaza que calificó como "guerra atípica".

Basado en su experiencia, aseguró que es posible revertir la situación de inseguridad en un corto plazo. "A este flagelo en seis meses nos lo podemos arrasar", declaró; aunque para ello es fundamental el uso de plataformas avanzadas de tecnología.

Cadena perpetua para corruptos

En el ámbito institucional, Grozo propuso que los altos funcionarios que cometan actos de corrupción —incluyendo al presidente de la República— deben recibir cadena perpetua y sin beneficios penitenciarios.

"Un alto funcionario que comete un acto de corrupción grave no tiene que ir a una cárcel dorada ni a una sanción administrativa (...), debe tener cadena perpetua", declaró. Grozo calificó a estas autoridades como "traidores a la patria" por atentar contra los servicios básicos de la ciudadanía, como salud, infraestructura y educación.

Agregó que esta propuesta también se basa en las cifras económicas, señalando que la corrupción se apropia de aproximadamente el 13 % del Presupuesto General de la República. "Estamos hablando de 25 mil a 40 mil millones de soles al año que se dejan de invertir producto de esta inseguridad y corrupción", precisó.

Reuniones de José Jerí

Consultado sobre la actual crisis que rodea al presidente José Jerí por sus reuniones extraoficiales con el empresario chino Zhihua Yang, Grozo se mostró a favor de una potencial vacancia desde el Congreso, pese al poco tiempo que queda para las elecciones y el posterior cambio de Gobierno.

"El Estado no está y el país no está para este tipo de situaciones", dijo Grozo, quien calificó como "penosas" las declaraciones del mandatario para defenderse de las acusaciones.

Asimismo, cuestionó las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, sobre una supuesta falta de control en el registro de visitas a Palacio de Gobierno, luego de señalar que los protocolos de seguridad son insuficientes para detectar antecedentes judiciales.

Grozo, quien también fue ayudante general de Áreas en Palacio de Gobierno, rechazó estas palabras y sostuvo que el presidente Jerí debería solicitar la renuncia de Álvarez.

"Si el premier ha dicho eso, yo pediría su renuncia. Él, que es el que enmarca, es el primer ministro y está diciendo que el Estado no tiene capacidad de control (...) O sea, ¿el Estado no tiene capacidad de controlar el ingreso de una persona que tiene prisión domiciliaria y que entra a Palacio? Por favor, o hay colusión, o es un incapaz. Pero no se puede aceptar que diga eso", aseveró.