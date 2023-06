José Williams sobre posibilidad de haber ejercido la Presidencia tras protestas: "Obvio que la hubiera tenido que tomar"

El presidente del Congreso, José Williams, señaló que en caso la presidenta de la República, Dina Boluarte, hubiera renunciado por las protestas sociales, ocurridas entre diciembre de 2022 y enero de 2023, él aceptaba asumir el cargo porque era su responsabilidad. Agregó que ello estaba sujeto a la decisión desde el Parlamento.

"Si me hubiera tocado asumir esa responsabilidad [la presidencia] obvio que la hubiera tenido que tomar. Pero está claro que pasaba por una decisión desde el Congreso el ir hacia allá. Sin embargo, no fue ese pensamiento que me motivó a hacer las cosas, lo que yo necesitaba trabajar es el Congreso, mantener el Congreso unido no como una sola fuerza, sino no destruido y funcionando con las 13 bancadas", aseguró en Todo se Sabe de RPP TV.

Williams agregó que Boluarte nunca le mencionó la idea de renunciar a la presidencia en el marco de las protestas sociales en diciembre de 2022 y enero 2023. "No, no conversamos de eso, solo del adelanto de elecciones", declaró en RPP TV.

Recordó que antes del 7 de diciembre no había entablado conversación con ella. "Después del 7 fue todo un asunto, le conté lo que había sucedido y pedí que vaya al Congreso y la toma de mando correspondiente que el Pleno ha definido tal momento y hacer posible antes", declaró.

"No estaba asustada, pero ella estaba entendiendo que asumía una responsabilidad grande porque teníamos un país convulsionado y nadie esperaba como fue enero. Tuvimos reuniones con el consejo de defensa cuatro veces. El adelanto estuvo presente, teníamos un país convulsionado. No sabíamos que podía suceder la violencia en la calle", añadió en Todo se Sabe.

Agregó que la última reunión que tuvo con Dina Boluarte fue hace un mes y medio para solicitar información sobre el tema de las inundaciones ocurridas en Fenómeno del Niño.

Señala que existe separación de poderes

Sobre las decisiones parlamentarias por la cuestión de confianza, la inhabilitación a la exfiscal Zoraida Ávalos y otros proyectos de ley -como el que atenta contra la colaboración eficaz-, Williams descartó que exista una interferencia del Congreso con los otros poderes del Estado.

"No, el Congreso no está haciendo eso. No está interfiriendo la función de otra instituciones pero hay una separación de poderes. El Congreso tiene la capacidad de poder hacer una denuncia constitucional a un funcionario del Estado, sea miembros del TC, presidente de la república, fiscal de la nación, jueces supremos o Banco Central de Reserva".

Ante la pregunta en si el Congreso está utilizando un factor político para decidir sobre suspensiones e inhabilitaciones dijo que, aparte del sistema electoral, "todo lo demás sí está facultado el Congreso para poder controlar y fiscalizar".