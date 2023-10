Exministro Juan Silva habría suscrito hasta tres contratos sobrevalorados a poco de asumir el cargo, según investigación periodística

En sus primeros meses de gestión, el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia, habría suscrito hasta tres contratos por montos sobrevalorados, según un reportaje de Panorama.

El dominical dio cuenta de tres contratos suscritos, el pasado 6 de septiembre del 2021, con la empresa Gilat por el servicio de “operación y mantenimiento de la red de fibra óptica de internet”.

En esas fechas, el investigado Juan Silva tenía unas semanas de haber asumido la dirección del MTC.

El primer contrato se firmó para proveer de internet a la región Huancavelica por un valor de US$ 6 millones 26 mil 121. Los dos restantes trataron del mismo servicio, pero esta vez para Ayacucho y Apurímac, por US$ 7 millones 134 mil y US$ 5 millones 686 mil, respectivamente.

En declaraciones a Panorama, el ingeniero Abel Salazar, coordinador del Comité Especializado en Conectividad del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), alertó que resulta llamativo la rapidez en la que se suscribieron los tres contratos que suman más de US$ 19 millones, y que los precios acordados no son comunes en este campo.

“Llama la atención porque, de acuerdo con la información y todo el mercado, el costo con el que han adjudicado está sobreelevado y sobredimensionado”, señaló el especialista.

Informe de la Contraloría

La Contraloría General de la República, a través de un informe presentado en julio de este año, verificó el incumplimiento de lo acordado por la referida empresa.

Y es que, en una inspección realizada en Ayacucho, el ente controlador advirtió la falta de mantenimiento en la instalación de la red de fibra óptica, en el cerco perimétrico y la sala de equipos en los nodos de distribución.

También alertó que el “cableado estructurado instalado en los nodos no cumple con los requisitos técnicos necesarios”.

Mientras que, en Huancavelica, se encontró la “inexistencia de mantenimiento preventivo y correctivo en el sistema de climatización en los nodos de distribución, que generaría el riesgo de fallas en la operación y funcionamiento de la red”.