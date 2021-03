Karem Roca asegura que Martín Vizcarra le mostró que recibió una llamada de la fiscal de la Nación

La exasistente del despacho Presidencial sostuvo que el exmandatario trató de amedrentarla al mostrarle presuntas llamadas con la fiscal de la Nación. | Fuente: Panorama

Karem Roca, exasistente del despacho presidencial, aseguró este domingo que el expresidente Martín Vizcarra le mostró una llamada que presuntamente pertenecería a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, para hacerle sentir miedo por pedir que su declaración ante la Fiscalía por el caso ‘Richard Swing’ sea reservada.

Según reveló al dominical Panorama, el exmandatario la presionó para conocer sus declaraciones al Ministerio Público, como parte del caso de las contrataciones del Richard Cisneros por el Ministerio de Cultura. Así, dijo que tras conocerse el caso Vizcarra le pidió que renunciara en más de una oportunidad.

Agregó que ella se negó a dejar su cargo y que el último día que estuvo en Palacio de Gobierno, antes de que fuera derivada al trabajo remoto, el expresidente le increpó porque mantuviera su declaración a Fiscalía en reserva. Acto seguido le mostró una llamada que presuntamente le habría realizado la titular del Ministerio Público.

“El señor Vizcarra en una oportunidad que creo ya fue el último día que yo decido estar en Palacio, antes de que me envíen a mi casa a trabajar remotamente, me dijo: me causa extrañeza que sigas con el tema de poner tu declaración en reserva, mira quién me ha llamado y me pone su celular delante de mis ojos y yo veo hay una llamada de entrada y de salida que dice Zoraida Ávalos”, sostuvo.

Roca indicó que ella nunca tuvo ningún vínculo con Ávalos y que su vínculo era con el exmandatario. Agregó que quizás le mostró las llamadas para hacerle “sentir más miedo del que ya estaba viviendo”.

Ávalos niega amistad con Vizcarra

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, también fue entrevistada en dicho dominical y aseguró que nunca se reunió con el exmandatario y que no tenía una amistad con él. Agregó que solo lo veía en las reuniones oficiales y que los intentos de vincularla a Vizcarra eran para descalificarla.

“Las únicas veces que he visto al señor Vizcarra son en las reuniones oficiales. Ah, pero algo tenían que decir. No me van a encontrar hechos de corrupción, entonces hay que decir que es su amiga, hay que descalificarla”, indicó.

Al ser consultada sobre por qué no querelló a Roca, luego de que esta asegurara en un audio que Vizcarra se reunió con ella tras una reunión del Consejo de Estado, la fiscal de la Nación dijo que desistió de esta demanda porque la exasistente del despacho presidencial le aseguró que se trató de una conversación privada que filtró su abogado.

