Keiko Fujimori se pronunció sobre presunto audio que la vinculó a investigación por lavado de activos en 2016

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció respecto de la información emitida en el dominical Sin medias tintas, respecto de un reportaje que implicó a la también excandidata presidencial con una investigación de lavado de activos en 2016, cuando iba a disputar la segunda vuelta presidencial que perdió ante el expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

Según el dominical, la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos respondió a Fiscalía en 2019 sobre un audio en el que Joaquin Ramírez, exsecretario de Fuerza Popular, habría afirmado que recibió 15 millones de soles de parte de Keiko Fujimori para lavarlos mediante la compra de grifos. Desde la DEA indicaron que no contaban con ninguna grabación en la que se escuchara a Ramírez hablar sobre eso.

Sobre ese tema, Keiko Fujimori señaló que la vinculación al narcotráfico a raíz del reportaje de 2016 le afectó, pues dijo que se trataba de una mentira que se mostraba como una realidad. Así, lamentó que no se hubiera corroborado en su momento dicha información.

“Quienes estamos en política sabemos que siempre vamos a enfrentar debates, confrontar ideas, recibir ataques, pero jamás imaginé que iban a hacer semejante acusación sin haber corroborado los hechos”, indicó Fujimori en sus redes sociales.

“Según lo que se reveló en el programa Sin medias tintas, el audio del que tanto se hablaba no tiene que ver conmigo. Más allá del resultado el daño ya está hecho. Sin embargo, aunque sea 7 años después, los peruanos estamos conociendo la verdad”, añadió.

Grabación y respuesta de Jesús Vásquez

El audio en cuestión fue grabado por Jesús Vásquez, un colaborador de la DEA, quien aseguró que en la grabación Joaquín Ramírez daba cuenta sobre los 15 millones de dólares entregados por Keiko Fujimori. El testimonio de este colaborador fue difundido por el dominical Cuarto Poder y la cadena estadounidense Univisión cuando faltaban pocas semanas para la segunda vuelta de 2016.

Entonces, Vásquez dijo que la grabación la hizo como parte de una operación encubierta para la DEA, de la cual aseguró haber sido informante. El reportaje significó un importante golpe a la candidatura de la lideresa de Fuerza Popular.

La DEA aseguró en 2016 que Keiko Fujimori no se encontraba bajo investigación ni ha sido nunca investigada por esta entidad de Estados Unidos, encargada de combatir el tráfico de drogas internacionalmente.

Al respecto, Jesús Vásquez fue consultado por el dominical Sin medias tintas sobre la información que la DEA remitió a Fiscalía, pero el colaborador se ratificó en el testimonio que dio a la prensa en 2016 y al Ministerio Público en 2018.

"Me imagino que no soltarán todavía porque debe seguir en investigación, porque ahí había muchas propiedades que había que investigar (…) Lo que yo he dicho es cierto, no me voy a arriesgar a pelearme con una institución tan seria como la DEA", afirmó.