Joaquín Ramírez es investigado por presunto lavado de activos. | Fuente: Andina

Julio Rodríguez, vocero legal de Joaquín Ramírez, consideró este domingo que la investigación contra el exsecretario general de Fuerza Popular por presunto lavado de activos es una persecución política, pues la Fiscalía solo basa su pesquisa en sospechas.

Según señaló, la investigación que realiza el Ministerio Público se enfoca en el incremento patrimonial de Ramírez, lo cual, a su juicio, es un error garrafal y “una censura al éxito empresarial”.

En esa línea, indicó que todas las ventas de inmuebles que Ramírez ha realizado son regulares y señaló que las investigaciones de Fiscalía deben tener una razón y motivación.

“Estamos hablando de una construcción de la Fiscalía hecha en el aire, esto es básicamente, creo yo una persecución política”, indicó el abogado al dominical Panorama.

“La sospecha en sede jurisdiccional, de investigación fiscal, es una sospecha que tiene que estar razonada, motivada, la sospecha no es ¿por qué tienes tanto dinero y has crecido?, sino indícame cómo es que has crecido”, añadió.

Investigación de la DEA y situación con Alas Peruanas

Respecto de la investigación por parte de la DEA por presunto lavado de activos contra Joaquín Ramírez, el abogado indicó que actualmente esta no incluye al también alcalde de Cajamarca y que solo está centrada en su tío Fidel Ramírez.

Indicó también que actualmente Joaquin Ramírez no tiene ningún impedimento para ingresar a Estados Unidos y que incluso acaba de renovar su visa. Dijo, además, que la investigación contra el fallecido tío de Ramírez no es carácter público y no se conocen los detalles.

Fidel Ramírez fue rector de la Universidad Alas Peruanas, empresa con la que Joaquín Ramírez realizó diversos contratos. Al respecto, Rodríguez indicó que la universidad no tiene préstamos con Joaquín Ramírez.

“Esos no son préstamos, son deudas que le pide la universidad a Joaquín Ramírez y esas deudas han sido objeto de laudos arbitrales que, incluso, en algunos casos, ya los ganó Joaquín Ramírez, los arbitrajes a su favor”, sostuvo.

“Se les han cuestionado los laudos por los perdedores y los han llevado a sede judicial. Esos laudos están judicializados el día de hoy y están pendientes de ser resueltos, pero ahí no hay ningún préstamo que haya hecho la universidad a Joaquín Ramírez”, indicó.

Incautación de inmuebles

Fiscalía incautó la semana pasada un total de 295 bienes a Joaquín Ramírez, exsecretario general de Fuerza Popular y actual alcalde de Cajamarca, como parte de la investigación en su contra por presunto lavado de activos.

Al respecto, el ministro del Interior, Vicente Romero, aseguró que la investigación contra Ramírez es el caso más grande de lavado de activos desde el ‘Caso Orellana’, que implicó al ahora encarcelado empresario Rodolfo Orellana y unas 79 personas involucradas en 112 hechos de lavado de activos.

"Después del 'Caso Orellana' este caso es el más grande en el Perú. Más de mil millones de dólares se van a incautar en un promedio de 295 bienes: edificios, vehículos, aeronaves. De manera que esto nos da a entender la dimensión de cómo se esconde el dinero a través de lo ilícito", dijo el ministro en conferencia de prensa.