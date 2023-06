Martín Vizcarra señala que existe una "dictadura congresal" liderada por Keiko Fujimori

El expresidente de la República Martín Vizcarra se pronunció este jueves respecto de las últimas decisiones en el Parlamento y señaló que actualmente el país vive una dictadura congresal, la cual, dijo, está liderada por Keiko Fujimori.

En declaraciones a Todo se sabe de RPP, el exmandatario señaló que, al inhabilitar a la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos, el Parlamento ha trasgredido el equilibrio de poderes y está buscando tomar por asalto las instituciones del país. Asimismo, cuestionó que el Legislativo realice cambios en la Constitución simplemente con leyes de desarrollo y no con verdaderas reformas.

“Lo que yo califico ahora es que nuestro sistema democrático está entrando a una dictadura congresal, donde el Congreso, rompiendo este equilibrio que debe existir, está tomando por asalto todas las instituciones”, indicó.

“Ayer han aprobado que la presidenta de la República pueda viajar al extranjero sin dejar un vicepresidente, eso en qué parte de la Constitución está (…) Quienes dicen que están de acuerdo con la Constitución, que no se debe cambiar, están cambiando decenas de artículos constitucionales con leyes de desarrollo”, añadió.

Sobre rol de Keiko Fujimori

Vizcarra también señaló que, como parte de esta supuesta dictadura congresal, en el Parlamento las diversas bancadas alcanzan consensos para proteger sus intereses. Así, a su criterio, bancadas de izquierda y derecha pueden coincidir en alguna votación que interese a alguno de estos grupos para luego solicitar el apoyo del otro.

En esa línea, indicó que quien lidera esta trama en el Parlamento sería la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Explicó que la excandidata presidencial impulsó la bicameralidad con su bancada, pero al ver que no se consiguieron los votos expuso que el Parlamento no está legitimado para buscar el retorno de las dos cámaras en el Congreso.

“Es simplemente coincidencia de intereses particulares, es el toma y daca. Yo te apoyo para bajarnos a la fiscal suprema, pero tú me apoyas para no castigar a los 'mochasueldos' y ahí están los 'mochasueldos', que son del partido de César Acuña. Yo te apoyo, pero no pasa la acusación constitucional contra tal congresista, que es de Acción Popular. Es un toma y daca”, indicó.

“Por el peso que tiene en el Congreso y su presencia el fujimorismo, y dentro del fujimorismo, quien lidera es, obviamente, Keiko Fujimori. Keiko Fujimori es quien maneja (…) Absolutamente queda claro que Fuerza Popular ya tiene un modus operandi que lo implementó en 2017 y lo está volviendo a implementar”, añadió.