Audio registrado por la DEA no implica a Keiko Fujimori en lavado de activos, según 'Sin medias tintas': Así reaccionó Fuerza Popular

El partido Fuerza Popular se pronunció este lunes sobre nueva información difundida por el programa Sin medias tintas respecto a un reportaje que implicó a Keiko Fujimori con una investigación de lavado de activos en 2016, cuando estaba a punto de disputar la segunda vuelta presidencial que finalmente perdió ante Pedro Pablo Kuczynski.

De acuerdo al dominical de Latina, la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos dijo no poseer un audio en el que Joaquín Ramírez -exsecretario de Fuerza Popular- haya afirmado haber recibido 15 millones de dólares de parte de Keiko Fujimori para "lavarlos" a través de la compra de grifos, en respuesta a un pedido de la Fiscalía peruana realizado en 2017 como parte de sus indagaciones sobre presuntos actos ilícitos cometidos por la lideresa del partido naranja. La respuesta de la DEA fue remitida en el 2019, según Sin medias tintas.

"Anoche el programa Sin Medias Tintas reveló que las autoridades estadounidenses oficialmente le informaron a la fiscalía peruana que no existe ninguna investigación de la DEA contra Keiko Fujimori, con lo cual se ratifica que el reportaje difundido durante la segunda vuelta de 2016 fue una vil mentira", dijo al respecto Fuerza Popular en un comunicado.

Además, recordó que el informe del programa dominical "dio a conocer que el famoso audio del que tanto se habló no tiene ninguna relación con nuestra lideresa".

Como se recuerda, cuando faltaban pocas semanas para la segunda vuelta presidencial de 2016, el dominical Cuarto Poder y la cadena estadounidense Univisión difundieron el testimonio de Jesús Vásquez, un colaborador de la DEA, en el que aseguró haber grabado la supuesta afirmación de Joaquín Ramírez sobre los 15 millones de dólares entregados por Fujimori. El reportaje significó un importante golpe a la candidatura de la lideresa de Fuerza Popular.

En 2016, Vásquez dijo que la grabación la realizó como parte de una operación encubierta para la DEA, de la cual aseguró haber sido informante.

En el comunicado de este lunes, Fuerza Popular señala que la información que ahora sale a luz pública "confirma que el objetivo del reportaje difundido en 2016 fue dañar la candidatura de Keiko Fujimori y las legítimas aspiraciones de Fuerza Popular; además de la manifiesta intención política de influenciar al electorado en contra del fujimorismo; lo que constituyen prácticas antidemocráticas que debemos repudiar".

"Exigimos una mayor autorregulación y seriedad en el trabajo de los medios de comunicación. No debemos permitir que por culpa de algunos irresponsables se termine alimentando las posiciones extremistas de quienes buscan amordazar la libertad de prensa", concluye el comunicado de los fujimoristas.

Jesús Vásquez ratifica su testimonio

El programa Sin medias tintas se comunicó con Jesús Vásquez para pedirle su versión sobre la reciente información obtenida de la DEA, pero este se ratificó en el testimonio que brindó en 2016 a la prensa y a la Fiscalía en 2018.

"Me imagino que no soltarán todavía porque debe seguir en investigación, porque ahí había muchas propiedades que había que investigar (…) Lo que yo he dicho es cierto, no me voy a arriesgar a pelearme con una institución tan seria como la DEA", afirmó.

Respecto a Keiko Fujimori, en 2016, tras la difusión del reportaje, la DEA aseguró en un comunicado que la lideresa de Fuerza Popular no se encontraba bajo investigación ni había sido nunca investigada por esta entidad de EE.UU., encargada de combatir el tráfico de drogas internacionalmente.









