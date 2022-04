Edward Palacios, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Apurímac | Fuente: RPP

Edward Palacios Vásquez, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Apurímac, en diálogo con RPP, afirmó que, la presencia del ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, en Las Bambas, “no ha solucionado nada”.

“La presencia anterior del ministro de Energía y Minas, el señor Palacios, no ha solucionado absolutamente nada, sino que […] hasta ha agravado la situación, porque como gobierno no ha podido mediar en este problema social” refirió sobre el conflicto minero Las Bambas.

Como se sabe, el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minen), debía estar presente ayer en la mesa de diálogo entre las comunidades campesinas y los representantes de la empresa MMG Las Bambas. Sin embargo, según señaló el ministro a RPP, llegó “un poquito tarde” debido a la sesión de Consejo de Ministros que se realizó ayer.

En ese sentido, Edward Palacios, afirmó que no solo esa reunión se frustró, sino “varias” otras desde hace meses.

“No solamente esta reunión ha sido frustrada, sino son varias las que vienen siendo frustradas desde el mes de febrero […] desde que la minera Las Bambas ha tratado de conversar con los hermanos de Fuerabamba […] Son constantes las reuniones que se han venido pidiendo para discutir los puntos […] pero, lamentablemente, […] los hermanos de Fuerabamba están rehuyendo”, explicó.

Falta de soluciones

Según Palacios, la continuidad del conflicto social entre las comunidades campesinas y la empresa minera, se debe a la falta de capacidad del Ejecutivo para encontrar soluciones

“Esperaba que el ministro Palacios dé un mensaje de que hoy está llevando la solución a Las Bambas. Y habla de decir la verdad al pueblo y creo que está bastante distante de ello. He estado presente en marzo acá, junto con el presidente del Consejo de Ministros, y la verdad que ha sido un saludo a la bandera porque […] no tomaron nota absolutamente de nada, no llevaron ningún compromiso y el problema de Las Bambas sigue”, señaló.

También resaltó que el gobierno no ha activado el “sistema de inteligencia” para detectar a quienes, según su afirmación, estarían “azuzando” a los comuneros a realizar sus medidas de fuerza, ni tampoco se habría hecho esfuerzos para restablecer “el principio de autoridad”.

“No es posible que […] haya un ministro del Interior que no declare el estado de emergencia en la zona […], porque lo que está habiendo es una violación de la propiedad privada, se están cometiendo delitos y eso está quedando impune”, afirmó.

Finalmente, resaltó que la empresa MMG ha mostrado su disposición para llegar a una solución sostenible con las comunidades campesinas de Fuerabamba.

“Las Bambas ha mostrado su disposición de cumplir los acuerdos que se han establecido en las actas con las comunidades. Entiendo que faltan algo de 50 compromisos que ya están programados y que faltan cumplirse. Dentro de ellos la adquisición de estos terrenos, pero que tienen que circunscribirse a Apurímac y no a los lugares que ellos están queriendo establecerse”, refirió.

Como se sabe, las comunidades campesinas de Chila y Choaquere ocuparon los terrenos de la empresa minera, desde el pasado 14 de abril. Entre sus exigencias están llegar a un acuerdo sobre la compra de las “123 hectáreas” de los terrenos que están cediendo a MMG Las Bambas y un estudio de impacto ambiental, entre otros puntos.