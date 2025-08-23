Así quedó conformado el Gabinete Arana tras juramentación de nuevos ministros, que incluyó el regreso de Juan José Santiváñez

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este sábado, Dina Boluarte nombró a tres nuevos ministros: Juan José Santiváñez, Fanny Montellanos y Ana Peña Cardoza en las carteras de Justicia, Desarrollo e Inclusión Social y Mujer, respectivamente.

El anuncio marca el regreso de Juan José Santiváñez al Gabinete, quien se desempeñó como titular del Ministerio del Interior hasta marzo de este año.

Como se recuerda, el Congreso de la República lo censuró por su "manifiesta incapacidad en el cargo para hacer frente a la ola de inseguridad ciudadana y su falta de liderazgo en el sector".

Así queda conformado el nuevo Gabinete Arana

Tras estos los cambios, el Gabinete Arana queda conformando de la siguiente manera:

Eduardo Arana: Presidente del Consejo de Ministros

Elmer Schialer Salcedo: Ministro de Relaciones Exteriores

Walter Enrique Astudillo Chávez: Ministro de Defensa

Raúl Pérez Reyes Espejo: Ministro de Economía y Finanzas

Ángel Manero Campos: Ministro de Desarrollo Agrario y Riego

César Vásquez Sánchez: Ministro de Salud

Morgan Quero: Ministro de Educación

Carlos Malaver: Ministro del Interior

Ana Peña Cardoza: Ministra de la Mujer

Fanny Montellanos: Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

Juan José Santiváñez: Ministro de Justicia

Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo: Daniel Maurate

Ministro de la Producción: Sergio González Guerrero

Ministra de Comercio Exterior y Turismo: Úrsula Desilú León Chempén

Ministro de Energía y Minas: Jorge Luis Montero

Ministro de Transportes y comunicaciones: César Sandoval

Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento: Durich Francisco Whittembury Talledo

Ministro del Ambiente: Juan Carlos Castro Vargas

Ministro de Cultura: Fabricio Alfredo Valencia Gibaja