Así quedó conformado el Gabinete Arana tras juramentación de nuevos ministros, que incluyó el regreso de Juan José Santiváñez

Juan Alcántara y Leslie Urteaga se despidieron del Gabinete. Fanny Montellanos dejó el Ministerio de la Mujer y pasó a liderar el Midis, mientras que Juan José Santiváñez regresó al equipo ministerial.
Este sábado, Dina Boluarte nombró a tres nuevos ministros: Juan José Santiváñez, Fanny Montellanos y Ana Peña Cardoza en las carteras de Justicia, Desarrollo e Inclusión Social y Mujer, respectivamente.
El anuncio marca el regreso de Juan José Santiváñez al Gabinete, quien se desempeñó como titular del Ministerio del Interior hasta marzo de este año.
Como se recuerda, el Congreso de la República lo censuró por su "manifiesta incapacidad en el cargo para hacer frente a la ola de inseguridad ciudadana y su falta de liderazgo en el sector".
Así queda conformado el nuevo Gabinete Arana
Tras estos los cambios, el Gabinete Arana queda conformando de la siguiente manera:
Eduardo Arana: Presidente del Consejo de Ministros
Elmer Schialer Salcedo: Ministro de Relaciones Exteriores
Walter Enrique Astudillo Chávez: Ministro de Defensa
Raúl Pérez Reyes Espejo: Ministro de Economía y Finanzas
Ángel Manero Campos: Ministro de Desarrollo Agrario y Riego
César Vásquez Sánchez: Ministro de Salud
Morgan Quero: Ministro de Educación
Carlos Malaver: Ministro del Interior
Ana Peña Cardoza: Ministra de la Mujer
Fanny Montellanos: Ministra de Desarrollo e Inclusión Social
Juan José Santiváñez: Ministro de Justicia
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo: Daniel Maurate
Ministro de la Producción: Sergio González Guerrero
Ministra de Comercio Exterior y Turismo: Úrsula Desilú León Chempén
Ministro de Energía y Minas: Jorge Luis Montero
Ministro de Transportes y comunicaciones: César Sandoval
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento: Durich Francisco Whittembury Talledo
Ministro del Ambiente: Juan Carlos Castro Vargas
Ministro de Cultura: Fabricio Alfredo Valencia Gibaja