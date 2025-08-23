Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 24 de agosto | "Esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Les digo que muchos intentarán entrar y no podrán"
EP 1057 • 12:33
Espacio Vital
Espacio Vital
Cáncer sin guía: los vacíos que ponen en riesgo tu tratamiento
EP 618 • 24:26
Informes RPP
Informes RPP
Día del Café Peruano: el reto de conquistar el mercado local e internacional
EP 1322 • 03:43

Así quedó conformado el Gabinete Arana tras juramentación de nuevos ministros, que incluyó el regreso de Juan José Santiváñez

El anuncio marca el regreso de Juan José Santiváñez al Gabinete.
El anuncio marca el regreso de Juan José Santiváñez al Gabinete. | Fuente: PCM
Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

Juan Alcántara y Leslie Urteaga se despidieron del Gabinete. Fanny Montellanos dejó el Ministerio de la Mujer y pasó a liderar el Midis, mientras que Juan José Santiváñez regresó al equipo ministerial.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este sábado, Dina Boluarte nombró a tres nuevos ministros: Juan José Santiváñez, Fanny Montellanos y Ana Peña Cardoza en las carteras de Justicia, Desarrollo e Inclusión Social y Mujer, respectivamente.

El anuncio marca el regreso de Juan José Santiváñez al Gabinete, quien se desempeñó como titular del Ministerio del Interior hasta marzo de este año.

Como se recuerda, el Congreso de la República lo censuró por su "manifiesta incapacidad en el cargo para hacer frente a la ola de inseguridad ciudadana y su falta de liderazgo en el sector".

Así queda conformado el nuevo Gabinete Arana

Tras estos los cambios, el Gabinete Arana queda conformando de la siguiente manera:

Eduardo Arana: Presidente del Consejo de Ministros  

Elmer Schialer Salcedo: Ministro de Relaciones Exteriores

Walter Enrique Astudillo Chávez: Ministro de Defensa

Raúl Pérez Reyes Espejo: Ministro de Economía y Finanzas

Ángel Manero Campos: Ministro de Desarrollo Agrario y Riego

César Vásquez Sánchez: Ministro de Salud

Morgan Quero: Ministro de Educación

Carlos Malaver: Ministro del Interior

Ana Peña Cardoza: Ministra de la Mujer

Fanny Montellanos: Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

Juan José Santiváñez: Ministro de Justicia

Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo: Daniel Maurate

Ministro de la Producción: Sergio González Guerrero

Ministra de Comercio Exterior y Turismo: Úrsula Desilú León Chempén

Ministro de Energía y Minas: Jorge Luis Montero

Ministro de Transportes y comunicaciones: César Sandoval

Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento: Durich Francisco Whittembury Talledo

Ministro del Ambiente: Juan Carlos Castro Vargas

Ministro de Cultura: Fabricio Alfredo Valencia Gibaja



Te recomendamos

El poder en tus manos

EP209 | INFORMES | Elecciones 2026: ¿Por qué hay más de 40 partidos en competencia?

En menos de un año los peruanos iremos a las urnas, pero la cédula que se usará sería diferente a todas las anteriores por su extenso tamaño. ¿Cómo se llegó a tener alrededor de 40 partidos políticos en competencia? Maricarmen Chinchay, periodista de El Poder en tus Manos, se lo consultó a los congresistas. Conozca sus respuestas en el siguiente informe.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Gabinete ministerial Eduardo Arana PCM Juan José Santiváñez

Más sobre Gobierno

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA