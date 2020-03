Luciana León: Chats muestran cómo aprovechaba su cargo para realizar presuntos favores

Luciana León, integrante de la Comisión Permanente del Congreso de la República. | Fuente: Andina

La aún integrante de la Comisión Permanente del Congreso de la República, Luciana León, aprovechaba su cargo para gestionar reuniones con ministros de Estado a pedido de su hermano Rómulo León Romero ('Pochito'), según unas conversaciones de WhatsApp encontradas en su teléfono móvil que le allanó el Ministerio Público, como parte de la investigación por sus presuntos vínculos con la organización criminal 'Los intocables ediles'.



El programa Cuarto Poder difundió estos diálogos, que datan entre finales de marzo e inicio de abril del 2019, y en ellos se observa que Luciana León se acercó a Francisco Ísmodes, entonces ministro de Energía y Minas, para que apoye a su hermano en el proyecto Quellaveco.



"Hermanita, me puedes ayudar con el de Energía y Minas. Necesito que él me apoye con el proyecto Quellaveco, hemos avanzado por nuestro lado, pero necesitamos un último empujón [...]. Necesito que él hable con Quellaveco. Él tiene que tener relación con ellos, así Quellaveco habla con Fluor Chile, porque nosotros estamos en la lista de proveedores, pero así hay otros. Ya no tenemos más alcance", escribió el hijo de Rómulo León Alegría, exministro aprista.



Días después, Rómulo León Romero le reitera la solicitud: "No te olvides de ayudarme con el ministro de Energía", a lo que su hermana le adjunta un pantallazo de su conversación con el ministro Francisco Ísmodes, quien a su requerimiento le contesta: "Estimada Luciana mañana cuadro mi agenda para recibirlos, favor pásame por aquí contacto". Posteriormente, 'Pochito' le cuenta que el titular de la cartera de Energía y Minas ya le ha dado la fecha para la reunión.

Otras conversaciones entre los hermanos se dan por un contacto en el Ministerio de Vivienda. "'Pochita', mañana Caro tiene entrevista con el secretario general de Vivienda... a las 3 p.m., pero no le quisieron decir el puesto... ¿puedes enviarle un wasap a techi (en referencia a Carlos Bruce) a ver si te puede decir el puesto para que vaya bien preparada?", le dice Rómulo León Romero. Días después, la excongresista contesta: "¿Cómo le fue a Caro ayer? ¿Y a ti en tu reunión?". Al respecto, su hermano replica: "Mi reunión es el martes 9. A caro le ha pedido que lo llame en dos semanas para que la vea entrar a la gerencia general de Censico".



"Oye, pero que te paguen más"

Días después, ella le escribe: "Llamó la secretaria de Bruce y dice que la reunión que quedó contigo para el martes no podrá ser porque él viajará. Que por favor lo está adelantando para este lunes 8 a las 12 en su oficina".



En abril pasado, el hermano buscó contactarse con la ministra de Salud, Zulema Tomas. "Debo llegar al PRONIS", le dice. Ante ello, Luciana le responde: "Oye, pero que te paguen más porque cualquiera no se reúne con 3 - 4 ministros". "De hecho si sale algo me pagarán más, hermanita", acotó el otro.

En otro chat, esta vez de julio del 2019, Luciana León solicita al director general de la Policía Nacional del Perú (PNP), general José Luis Lavalle, que lo apoye en la seguridad de su casa, ya que ella se iba de viaje. "Han estado llamando a mi casa diciendo que saquen cosas, dejen computadoras, hagan depósitos y pasándose por mi esposo".



La exlegisladora también le pidió que hiciera una excepción con un postulante a la Escuela de Suboficiales que no tenía la talla mínima exigida para ingresar. El postulante no ingresó en dicha oportunidad. Sin embargo, meses después León volvió a intentar que se haga una excepción en otro ingreso, esta vez para una joven que le faltaba dos centímetros de altura, sobrina de un conocido suyo. "Buenos días Gral. Lavalle, le escribe Luciana León para pedirle por favor por este caso para acceder a la Escuela de Suboficiales PNP 2019".