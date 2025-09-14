Últimas Noticias
Ruth Luque presentará moción de censura contra Eduardo Arana tras difusión de audio que lo implicaría en presunto tráfico de influencias

Ruth Luque criticó duramente a los ministros Santiváñez y Arana.
Ruth Luque criticó duramente a los ministros Santiváñez y Arana. | Fuente: PCM/Congreso
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La congresista Ruth Luque criticó al ministro Juan Santiváñez —también involucrado en el audio— por, supuestamente, haber utilizado el Ministerio del Interior para generar redes de influencia.

La congresista de la bancada Bloque Democrático Popular, Ruth Luque, anunció que presentará una moción de censura contra el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana Ysa, tras difundirse un audio que lo implicaría en un presunto caso de tráfico de influencias.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), la parlamentaria por la región del Cusco exigió también la inmediata renuncia del actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Santiváñez, quien, de acuerdo con la conversación difundida por Panorama, habría coordinado —en septiembre de 2024, cuando él era titular del Ministerio del Interior y Arana del de Justicia— el cambio de pabellón de Miguel Marcelo Salirrosas, alias 'El diablo', un policía condenado a 27 años de prisión por integrar la banda criminal 'Los pulpos'.

“Como ministros han gestionado intereses particulares, pro delincuencia. Ni Santiváñez, ni Arana. Ambos deben renunciar inmediatamente”, remarcó en la red social.

Luque Ibarra criticó a Santiváñez por, supuestamente, haber utilizado el Ministerio del Interior “para generar redes de influencia”.

“Además, celebra los cambios al delito de organización criminal para salvar a sus delincuentes. El tiempo nos da la razón, legislan para la delincuencia”, añadió.

Ruth Luque Moción de censura Eduardo Arana Juan Santiváñez

