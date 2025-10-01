Ministro del Interior indicó que "un buen grupo" de gremios de transporte no acatará paro de este jueves

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ministro del Interior, Carlos Malaver, informó que "un buen grupo" de gremios de transporte urbano de Lima y Callao se comprometieron a no acatar el paro convocado para este jueves 2 de octubre.

Como se sabe, la medida de protesta había sido anunciada en los últimos días como una respuesta al incremento de la inseguridad ciudadana y la criminalidad en el país.

No obstante, Malaver señaló que sostuvo una reunión con representantes de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao, la Cámara Internacional de Transporte, la Asociación de Concesionarias de Transporte urbano y otros gremios, con quienes se alcanzaron acuerdos relacionados a reforzar la seguridad en el sector de transporte público.

"Se ha realizado diversas reuniones con los gremios de transporte tanto el domingo como ayer en horas de la tarde. Ellos se han comprometido en no participar en el paro convocado para el jueves, un buen grupo de los gremios de transporte", aseguró durante una rueda de prensa del Consejo de Ministros.

Policía desplegará aproximadamente 10 000 efectivos

El ministro del Interior, sin embargo, advirtió que, en caso algunas empresas o gremios decidan sumarse al paro, la Región Policial Lima activará, de manera preventiva, el plan ‘Amanecer Seguro” desde las 4:30 de la mañana, a fin de proteger a las empresas de transportes y ciudadanos que salgan a trabajar.

“Para ello se va a desplegar aproximadamente más de 10 000 efectivos, los cuales van a estar establecidos en diferentes puntos de la capital, sobre todo en diversos corredores”, manifestó.

"Lo que tenemos es la información de que hay una gran cantidad de gremios de transporte que no se van a sumar al paro. Quizás hay algunos que sí lo han anunciado, entonces se puede apreciar que hay diversos puntos de vista y opiniones", concluyó.