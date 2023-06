Dina Boluarte declaró ante la Fiscalía de la Nación por tres horas

Judiciales Dina Boluarte se retiró de la sede de la Fiscalía por el mismo lugar donde ingresó

La presidenta de la República, Dina Boluarte, se presentó ante la sede del Ministerio Público y respondió por un lapso de tres horas las preguntas de los representantes de la Fiscalía con respecto de las investigaciones por las muertes registradas durante las protestas contra su gobierno.

Boluarte llegó minutos antes de las 9.00 a. m. por el estacionamiento y se retiró aproximadamente al mediodía por el mismo lugar donde ingresó, a bordo de su vehículo oficial y escoltada por dos camionetas de la seguridad del Estado, seguido de motorizados de la Policía Nacional del Perú.

Se trata de la tercera vez que la presidenta es citada, ya que inicialmente debía comparecer a fines de enero. No obstante, Boluarte pidió que la toma de declaraciones se realice de manera virtual por las protestas. Posteriormente, se reprogramó la audiencia para el 31 de mayo. Pero no se concretó por un cruce de actividades.

Dina Boluarte se retiró de la sede de la Fiscalía por el mismo lugar donde ingresó. | Fuente: RPP

Abogado de Dina Boluarte aseguró que respondería todas las preguntas

Previo a la toma de sus declaraciones, Joseph Campos, abogado de la presidenta, aseguró que su defendida estaba dispuesta a responder todas las preguntas formuladas por la Fiscalía. No obstante, precisó que estas debían estar "desarrolladas correctamente" y guardar relación con los hechos.

"Cuando uno guarda silencio lo hace de dos maneras: como un medio de defensa o frente a preguntas que eventualmente no han sido desarrolladas correctamente de manera técnica. Puede ser una pregunta capciosa, compleja -que tenga dos preguntas- o una pregunta que lleve implícita una afirmación sugestiva, etcétera. Lo que yo he dicho es que si hay una pregunta que no tiene nada que ver con los hechos, ¿para qué la respondemos? Pero que la presidenta vaya a utilizar el silencio como un medio de defensa está descartado. Le vamos a responder todas las preguntas al Ministerio Público", dijo en Ampliación de Noticias.