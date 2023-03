Ministro de Educación, Óscar Becerra: “No hay argumento legal para anunciar una huelga de maestros”

El pasado 21 de diciembre, Óscar Becerra juró como ministro de Educación, en reemplazo de Patricia Correa. | Fuente: Video: RPP | Foto: Andina

El ministro de Educación, Óscar Becerra, afirmó este viernes que no existen “argumentos legales” para que se registre una huelga de maestros a nivel nacional, en un contexto en que el que se advierte que docentes asociados a la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate-Perú) acatarían una serie de movilizaciones a días del inicio de las clases escolares.

En un comunicado, emitido el 24 de febrero, el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) advirtió que la Fenate buscaba promover una huelga nacional desde el 1 de marzo.

Informamos a la opinión pública nacional que el SUTEP no está convocando a paralizaciones y mucho menos a campañas para recolectar dinero. Pedimos a los maestros y auxiliares del país no dejarse sorprender por usurpadores que persiguen fines ajenos a la lucha magisterial. pic.twitter.com/FoPbuos275 — SUTEP (@SUTEP_Peru) February 24, 2023

En Ampliación de Noticias, el titular del Minedu afirmó que la Fenate, cuya formalización se produjo tras la juramentación de Pedro Castillo como presidente, aún no ha comunicado una movilización oficial. Pero, insistió, las advertencias de movilizaciones representan un “intento desesperado” del gremio sindical por “recuperar protagonismo”.

“Lo que Fenate está haciendo es un intento desesperado por recuperar protagonismo que no tiene, jugando con las aspiraciones de los maestros y con el futuro de los niños. No han comunicado nada oficialmente y espero que eso no sea una jugarreta para comunicarlo cuando las planillas estén cerradas para ir a la huelga y cobrar”, declaró.

El ministro de Educación reiteró que, en la negociación colectiva del año 2022, se atendieron los reclamos planteados por el sindicato mayoritario de maestros, que es el SUTEP, por lo que insistió en que no hay argumentos firmes que justifiquen una movilización del magisterio.

“Los sindicatos de maestros – como bien lo ha señalado el secretario general del SUTEP, que es el sindicato mayoritario y que, según norma, representa a los maestros en la negociación colectiva – ha obtenido todo lo que planteó en la negociación colectiva en el año 2022; de manera que no hay ningún argumento legal para anunciar una huelga de parte de los maestros”, precisó.

Así, Becerra comunicó que su sector ha cumplido con la entrega del bono de 950 soles a nivel nacional entre enero y febrero, excepto en Lima, donde se comenzará a repartir a mediados del presente mes.

No se les pagará a maestros que participen en eventuales movilizaciones

En otro momento, el integrante del Gabinete Ministerial anunció que no se les pagará a los maestros que acaten una eventual movilización desde el 13 de marzo, fecha del reinicio de clases, porque esa huelga “sería ilegal”.

“No se le va a pagar al maestro que haga huelga a partir del 13 [de marzo], porque esa huelga será ilegal porque ellos [maestros] han obtenido y recibido todo lo que negociaron en la negociación colectiva del 2022”, señaló.

“No hay argumento que sostenga una huelga [de maestros] que no sea por demandas políticas, que no tienen absolutamente nada que ver con la educación”, sentenció.