Ministro de Educación sobre filtración de prueba docente: No he llegado para tapar situaciones incorrectas

El ministro de Educación señaló que la prueba docente debe mejorarse. | Fuente: Andina

El ministro de Educación, Rosendo Serna, aseguró este jueves que él no ha llegado al cargo para “tapar situaciones incorrectas” en referencia a la filtración de la prueba docente que fue declarada nula por el Congreso de la República en diciembre de 2021.

En declaraciones a Nada está dicho de RPP Noticias, el ministro calificó como un escándalo que el examen a los profesores se haya filtrado y señaló que se debe avanzar con la investigación de este hecho, a fin de aplicar todo el peso de la ley a los responsables.

“Sobre la prueba si esos hechos se demuestran y se confirman, es una situación que tiene que caer todo el peso de la ley. No puedo tapar ni puedo poner un escudo ahí. La gente tiene que conocer”, manifestó.

“Yo no he llegado al Ministerio de Educación para levantarme un sol ni para tapar situaciones incorrectas, no he llegado para favorecer a mi familia o para favorecer a gente de mi entorno”, añadió.

Consideró que prueba debe ser modificada

El titular del Ministerio de Educación (Minedu) también consideró que este tipo de prueba no debería aplicarse para evaluar a los docentes, debido a que se trata de un modelo que no es pertinente con la labor del maestro y que está orientado a que estos no la aprueben.

Sostuvo que este modelo de evaluación debe mejorarse por uno que esté relacionado al trabajo de los profesores dentro del aula y en cuanto a los conocimientos que estos puedan impartir.

“El modelo de la prueba es un modelo que tiene que mejorarse (…) No se pueden construir modelos de prueba que simplemente estén orientados a desaprobar. Hay que construir un instrumento que tenga una mejor relación entre los que hacen aula y entre la situación como ciudadano y como persona que tienen que manejar los aspectos del conocimiento general”, indicó.

Denuncia de testigo protegido

Según una denuncia de un testigo protegido ante la Fiscalía, la congresista de Perú Libre, Lucinda Vásquez, habría solicitado a Ynés Gallardo, hija del exministro Carlos Gallardo, las pruebas del concurso de ingreso a la Carrera Pública Magisterial.

Cuando la parlamentaria consiguió los exámenes viajó junto a grupo de profesores a ciudades de la selva para distribuir los exámenes.

El Minedu, a través de un comunicado, calificó de “campaña de desinformación” la versión que dio este testigo protegido a la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de San Martín. Además, indicó que el exministro Carlos Gallardo no conoce a la parlamentaria Lucinda Vásquez.

En tanto, la parlamentaria Lucinda Vásquez rechazó "categóricamente" estar involucrada en la filtración de la prueba. Para ella existe una "intención de manchar la honorabilidad de una maestra" con la denuncia.

