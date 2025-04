Exembajador del Perú en Brasil sobre Nadine Heredia: "El presidente Lula no puede decidir el asilo por una afinidad política"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El exembajador del Perú en Brasil, Hugo Palma, aclaró este martes que el gobierno del presidente Luis Ignacio Lula Da Silva no puede decidir si le da o no el asilo a la exprimera dama, Nadine Heredia, solo por afinidad política. En ese sentido, recalcó que existe un proceso que se debe seguir para ello.

► Nadine Heredia ingresó esta mañana a la embajada de Brasil para solicitar asilo, informó Cancillería

Palma se pronunció luego de que se conociera hoy que la esposa del expresidente Ollanta Humala se encuentra dentro de la embajada de Brasil solicitando un asilo y así salir del país pese a que fue sentenciada a 15 años de prisión por lavado de activos. En ese sentido, recordó que la mayoría de países sudamericanos se rigen por la Convención de Caracas cuando se trata de asilos diplomáticos.

"El presidente Lula no puede decidir en función de afinidad política con la persona. Eso es impensable, lo que tiene que considerar es la Convención de Caracas que en ninguna parte dice que se tendrá en cuenta la afinidad ideológica, política o cultural entre la persona que busca asilo y el Estado que puede o no concederlo", expresó en entrevista para RPP.

Palma señaló que el gobierno de Brasil tendrá que considerar la situación jurídica de Nadine Heredia y que haya un criterio de urgencia que implique un riesgo inminente para su vida.

"Uno podría comprender que ese no es el caso de la señora Nadine Heredia porque no sabemos ni hemos escuchado que haya una multitud de gente frente a su casa esperándola para cometer cualquier barbaridad. Entonces estas son las consideraciones indispensables que tomará en cuenta el gobierno brasileño, que tendría que esperar la reacción oficial del gobierno peruano, con las razones que podrían exhibir para que el asilo no sea concedido", precisó.

Nadie podrá sacarla de la embajada

El exembajador manifestó que Nadine Heredia puede quedarse el tiempo necesario en la sede diplomática del Brasil mientras se decida su asilo y descartó la posibilidad que la Policía Nacional pueda entrar a retirarla.

"De ninguna manera (pueden entrar a detenerla). Ninguna fuerza del Estado peruano ingresará a retirarla de la embajada, nadie va a ingresar a la fuerza a la embajada del Brasil para retirarla. Se debe esperar que ambos gobiernos lleguen a un acuerdo o simplemente los brasileños pueden invitar a la señora a retirarla de la embajada, tal como pasó con el expresidente Alan García cuando lo invitaron a retirarse de la embajada uruguaya", recalcó el exfuncionario.