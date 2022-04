La exministra señaló estar en contra de la castración química. | Fuente: RPP

La exministra de la Mujer y excongresista por el APRA, Nidia Vílchez, se refirió en torno a los casos de abuso sexual de menores tras los recientes hechos públicos ocurrido en distintas partes del país.

En conversación con Ampliación de Noticias, esta dijo estar en contra de la castración química, una propuesta que, si bien no fue aprobada en 2018 por el Congreso, esta vez la propuesta se reabre desde el Ejecutivo anunciado por el presidente Pedro Castillo

“Es una propuesta trasnochada y ya trabajada en el Congreso. No va a solucionar un problema de fondo que tenemos. Los casos de violación de menores se denuncian algunas veces, otras veces no. No dudo que ante la presión el presidente y el ministro de Justicia lo aprueben, pero esta propuesta en 2018 desde el Congreso fue desestimada”, explicó.

“Esa no es la solución”, agregó. Sin embargo, al también excandidata presidencial por el APRA señaló que está a favor de que el Perú se retire del Pacto de San José y así se pueda implementar la pena de muerte en el país.

“Hay que reflexionar sobre retirarnos del Pacto de San José a efectos de cuál es el beneficio que tenemos dentro de la Corte versus la violación. Sabemos que la justicia no llegar (…) Por lo menos así tendríamos menos violadores que no salgan de la cárcel y sigan haciendo daño”, sostuvo.

Propuesta

El presidente Pedro Castillo dijo esperar el respaldo del Congreso al proyecto de ley que prepara el Gobierno para aplicar la castración química contra violadores de menores de edad, adolescentes y mujeres.

"Esta propuesta será formalizada en los próximos días, esperamos el respaldo del Congreso y que no le dé la espalda a un clamor popular. Como Gobierno tenemos la responsabilidad de proteger y defender la vida de los peruanos que está por encima de cualquier interés o cálculo político", afirmó el jefe del Estado.

"Es nuestro deber hacerlo con sentido de urgencia y determinación. Aquí no hay lugar para la inacción o la parálisis, la vida está por encima de todo", subrayó el mandatario.



El presidente Castillo afirmó que desde hace décadas, y producto de gestiones fallidas, el país viene siendo golpeado por la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la violencia, las drogas y el abuso sexual contra niños, adolescentes y mujeres.