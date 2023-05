El partido Nuevo Perú criticó a la congresista de Cambio Democrático - Juntos por el Perú (JPP), Isabel Cortez, tras ser condecorada en Palacio de Gobierno con la medalla de la Orden del Trabajo, en grado de "Oficial", por la presidenta Dina Boluarte.



"Repudiamos que congresistas que fueron elegidos 'en nombre de los trabajadores' y bajo un programa de cambio, le den ahora la espalda al pueblo que confió en ellos, avalando al régimen asesino y entreguista de Dina Boluarte", indicó en un comunicado compartido en Twitter.



La agrupación política precisó que Cortez no es militante de Nuevo Perú y rechazó su voto en abstención en la moción de vacancia contra Dina Boluarte.



Por otro lado, en el Día Internacional del Trabajador y Trabajadora, Nuevo Perú indicó que se suman a las movilizaciones "contra los despidos arbitrarios, la precariedad y la explotación laboral, por el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado, por seguridad social y pensiones dignas".



Los descargos de Cortez

La congresista Isabel Cortez dijo a RPP que para recibir el reconocimiento tuvo el aval de sus "bases sindicales" y que lo recibió "a nombre de ellos y por ellos".

"Yo para aceptar esta condecoración, primero, he comunicado a mis bases porque es a ellos a quienes les debo una explicación. Ellos me han dado esa libertad, ese permiso", sostuvo.

"Aquí en Lima hay 43 distritos y en cada distrito, tengo una base de sindicatos. Son ellos quienes me respaldan y, por lo tanto, es que yo acepto recibir esta condecoración", añadió.

Respecto a si también consultó recibir el galardón con su bancada parlamentaria, Cortez Aguirre indicó que le dieron "libertad" para aceptar. "Les he comunicado, sí. Me dijeron que dependía de mí, de mis bases. Me dieron esa libertad", señaló.