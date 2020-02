| Fuente:

El expresidente Ollanta Humala afirmó este lunes que se “sentiría traicionado” si José Paredes, amigo suyo y hermano del exministro de Transportes Carlos Paredes, fuese el colaborador eficaz de la Fiscalía que lo inculpó de recibir hasta US$ 18 millones por coimas del ‘Club de la construcción’.

“Me sentiría no solo traicionado, si fuera así habría una grave deslealtad con el Estado, pero espero que no sea ese escenario”, dijo en entrevista con ¿Quién tiene la razón? en RPP.

“El aspirante [a colaborador eficaz] no tiene otra salida, está admitiendo un delito y debe pagar, pero imagino que le han quebrado el espinazo moral, la dignidad, y es capaz de decir cualquier cosa por su libertad”, agregó.

El exmandatario sopesó que, si se tratase de José Paredes, “tendría que inculpar a con quien trabaja directamente, o sea el ministro [Carlos Paredes], pero hay una relación directa entre estas personas, entonces van por quien está por encima, el presidente”.

El exjefe del Estado señaló que, si fuese el caso, “debe ser hombrecito y asumir su responsabilidad… Si no fuese el caso, lamento la situación que está viviendo”.

Además, aceptó que José Paredes “era muy amigo mío, pero eso no es un delito”. También confirmó que “ha ido a Palacio en varias oportunidades, lo he recibido en residencia, normalmente después de actividades de trabajo”, en “actividades sociales”, del mismo modo que ha recibido a excompañeros del Ejército.

“No podemos criminalizar una reunión social, no niego que haya ido… No es el único que ha ido. Entiendo que en los registros figuran llegadas de José Paredes como las de otros amigos y familiares”.

Humala Tasso reiteró su rechazo a las imputaciones en su contra y lo consideró “un manotazo de ahogado”. "Es absurdo, es difícil de creer que pueda ingresar en cuatro años 18 millones de dólares y la seguridad de Palacio nunca haya podido detectarlo".

Asimismo, afirmó que cuando se develó la existencia del ‘Club de la construcción’, le hubiese gustado recibir una “llamada de Carlos Paredes” para alertarlo y deslindar de presuntos delitos.