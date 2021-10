Ollanta Humala, expresidente de la República. | Fuente: Andina

El expresidente de la República, Ollanta Humala, opinó sobre la decisión del jefe de Estado, Pedro Castillo, de mantener como premier a Guido Bellido, pese a las críticas y la inestabilidad del gobierno.

"Uno de los peores errores del presidente Castillo es mantener a Bellido y no haber sabido manejar un entorno que hoy es dañino", aseveró en entrevista para El Comercio.

Humala Tasso consideró que Pedro Castillo debe tener como presidente del Consejo de Ministros a "una persona de mucha confianza", pero Guido Bellido "tiene un doble discurso y da la impresión de que obedece a las consignas del jefe del partido Perú Libre".

"Es insostenible la presencia de Bellido", recalcó.

Por ello, el líder del Partido Nacionalista ratificó su declaración de que el presidente Castillo no va a terminar su quinquenio.

"Debería hacer una reflexión: por cuidar un sombrero, Castillo puede perder el cuello. Está dándole mucha importancia al simbolismo, pero sin contenido no vale nada", aseveró.



No obstante, Ollanta Humala manifestó que es necesario "ayudar" al presidente Castillo. "Lo que tiene que hacer es tener clara cuál es la política general, de la cual él es responsable. Si tiene claro eso, que vea dónde ubica la relevancia de este gabinete. Y si no es relevante, pues no debe dudarlo y debe cambiarlo. Todo el gobierno está en crisis por un capricho", expresó.

Respecto a la creación de la Asamblea Constituyente, indicó que esto no es viable. "No por la Asamblea Constituyente vas a arriesgar una gestión de cinco años de gobierno", señaló.

En tanto, sobre la renegociación de Camisea de Guido Bellido, dijo que ha sido "lamentable" y está "mal planteado". "Se ha planteado de manera equivocada la problemática del gas. El problema es la masificación del gas natural", apuntó Humala.





