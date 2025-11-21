Últimas Noticias
Pedro Castillo acusa a María del Carmen Alva de haberle pedido dos ministerios: congresista anunció acciones legales

De izquierda a derecha. El expresidente Pedro Castillo y la congresista María del Carmen Alva.
De izquierda a derecha. El expresidente Pedro Castillo y la congresista María del Carmen Alva. | Fuente: Video: RPP | Fotos: Andina
La congresista María del Carmen Alva rechazó las acusaciones de Pedro Castillo y alegó que se busca manchar su reputación.

El expresidente Pedro Castillo (2021-2022) acusó que la congresista María del Carmen Alva le pidió la entrega de dos ministerios a cambio de su apoyo para culminar el mandato en julio de 2026.

Castillo Terrones se pronunció así durante su intervención en la audiencia del juicio que se le sigue por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Según el exmandatario, María del Carmen Alva – en su condición de presidenta del Congreso – le pidió dos carteras ministeriales y, ante su negativa, le pidió no meterse con las empresas agroexportadoras de Ica.

“Me codea y me dice: ‘Necesito dos ministerios para que te quedes hasta el 2026’. Yo pensé que era una broma porque le dije, ¿cuándo vamos a ir a Contumazá? Porque ella es mi paisana. ¿Qué Contumazá? Yo necesito dos ministerios. Y me dice, estoy hablando en serio, ¿me vas a dar o no me vas a dar? Le dije, ¿por qué tengo que compartir eso? Tienes que hacerlo, me dice. Tienes que compartir el gobierno”, declaró el profesor chotano.

“Y al final me dijo, ¿sabes qué? Si no me vas a dar los dos ministerios, quiero que no me la toques a los agroexportadores de Ica, porque ahí trabaja mi marido”, agregó.

Alva anuncia acciones legales

En su cuenta de X (antes Twitter), la legisladora negó las acusaciones de Pedro Castillo y anunció que querellará al exmandatario por difamación.

“Enfrenté a Pedro Castillo y sus pretensiones golpistas desde el inicio. Hoy, ya como convicto procesado por dar un golpe de Estado, inventa que le pedí ministerios. Esto es una canallada de alguien sin credibilidad que busca manchar mi honor”, escribió.

Vladimir Cerrón reconoce que plancha presidencial de Pedro Castillo el 2021 fue improvisada

El prófugo dirigente de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, sostuvo que su precandidatura a la presidencia de la República es una "revancha", aunque anotó que no deben entenderse como violento, sino aplicación del programa de gobierno de su agrupación política. En declaraciones a Ampliación de Noticias, Cerrón reconoció la responsabilidad de su partido en la fórmula presidencial que presentó en las elecciones del 2021, integrada por Pedro Castillo, a quien llamó desleal, y Dina Boluarte. Indicó que la conformación de dicha plancha presidencial fue improvisada.
Pedro Castillo María del Carmen Alva

