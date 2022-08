Pedro Castillo evitó responder sobre la colaboración de los hermanos Espino con la justicia | Fuente: Presidencia Perú

El presidente de la República, Pedro Castillo, evitó este viernes pronunciarse sobre la decisión de los hermanos Anggi y Hugo Espino Lucana de acogerse a la confesión sincera tras ser investigados por el presunto delito de tráfico de infuencias al ganar millonarias licitaciones durante la actual gestión.

El jefe del Estado esbozó una sonrisa cuando los medios de comunicación le consultaron sobre el tema, incluso dijo sentirse "sorprendido", porque, según él, recién se enteraba que los hermanos Espino, sindicados de crear empresas fachadas para ganar licitaciones, colaborarán con la justicia.

"Me sorprende que ustedes (prensa) tengan la información. Esto es un caso que está en investigación, no tengo conocimiento de ello. No voy a decir alguna cosa, porque son cosas que están en investigación", declaró Pedro Castillo, quien tiene seis investigaciones abiertas en el Ministerio Público.

Así, el mandatario negó su responsabilidad y eludió las preguntas de los periodistas. "Yo no tengo nada [que ver], las cosas me entero por ustedes, les agradezco bastante", dijo el presidente al retirarse.









Convoca al cardenal Pedro Barreto

En la previa, el presidente Pedro Castillo convocó a Palacio de Gobierno al cardenal Pedro Barreto, quien ha criticado - en RPP Noticias - que nunca antes en la historia del país se ha vivido una "situación tan grave" con acusaciones contra el mandatario, su familia y algunos ministros de Estado.

El jefe del Estado dijo confiar en la "buena voluntad" del cardenal, por lo que espera que esta misma tarde el monseñor acuda a la sede de gobierno.

"Saludo a la Iglesia que está haciendo un llamado [para superar la crisis]. Desde acá hago un llamado al monseñor Barreto, que lo espero en Palacio. Si él tiene la buena voluntad, yo creo que la tiene, lo espero en la tarde", señaló.



En ese sentido, Pedro Castillo señaló que, además de una reunión, es hora de "caminar juntos para ver de qué manera encontramos una salida política " a la crisis política.

El mandatario brindó estas declaraciones tras reunirse con las autoridades del Centro de Educación Básica Especial 'Hipólito Unanue", en el distrito limeño de El Agustino.