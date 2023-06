Lima Fiscalía encontró en Palacio el decreto con el que Pedro Castillo quería disolver el Congreso

El Ministerio Público halló en Palacio de Gobierno el decreto de ley que el expresidente Pedro Castillo iba a firmar tras dar el mensaje a la nación del pasado 7 de diciembre, fecha en que intentó perpetrar un golpe de Estado al anunciar el cierre del Congreso.

El dispositivo legal, expuesto anoche por el dominical Contracorriente de Willax, establecía el cierre del Congreso y la convocatoria de elecciones para completar el periodo constitucional.

“Artículo 1. Disolución extraordinaria del Congreso de la República. Disuélvase el Congreso de la República por vulnerar los artículos 113 inciso 2, 45 y 46 de la Constitución”, se lee el decreto.

“Artículo 2. Convocatoria a elecciones. Convóquese a elecciones para un nuevo Congreso para el día domingo 4 de junio del 2023, para que complete el periodo constitucional del Congreso disuelto”, agrega.

El documento redactado data del 7 de diciembre del 2022 y fue encontrado frente a la oficina de la subsecretaría del despacho presidencial, según detalla el dominical.

Cabe precisar que el pasado 31 de mayo los fiscales Jesús Camacho y Marco Carbajal realizaron una diligencia de corroboración con peritos de informática en la sede de gobierno.

La existencia del decreto sustentaría la versión brinda por una periodista de TV Perú, quien contó que después de su salida del despacho presidencial, la entonces premier Betssy Chávez le comentó que los anuncios del mandatario serían ratificados a través de resolución.

Niega haber cometido delitos

El pasado 11 de mayo, el expresidente Pedro Castillo volvió a negar que cometió delito de rebelión y conspiración en su intento de golpe de Estado del pasado 7 de diciembre. Durante la audiencia de tutela de derecho por el caso de rebelión, aseguró que no se levantó en armas porque, ni siquiera, tenía "un cortador de uñas".

"Mi persona tiene derecho a conocer cuál es la imputación específica que me hace el Ministerio Público, señor magistrado. Yo no cometí ningún acto de rebelión y menos de conspiración. Entiendo que un acto de rebelión se planifica, se organiza y se ejecuta. Yo no me levanté en armas. El día que yo leo ese mensaje, ni siquiera tenía un cortador de uñas en mi mano. No coordine con nadie, no llamé a nadie específicamente para que se levante en armas", indicó Castillo.

La defensa del expresidente pide -a través de la tutela de derechos- que la Fiscalía de la Nación especifique los hechos que le imputan a Pedro Castillo para que sea procesado por el delito de rebelión o conspiración. De esta manera, se podría archivar si no se comprueba el delito.

La intervención de Castillo se realizó de manera virtual desde el Penal de Barbadillo donde cumple prisión preventiva por las investigaciones que se le sigue por el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.