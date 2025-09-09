Últimas Noticias
Pleno de la JNJ ratificó como su presidente a Gino Ríos tras tramitar pedido de vacancia

Gino Ríos fue ratificado como presidente de la Junta Nacional de Justicia.
Gino Ríos fue ratificado como presidente de la Junta Nacional de Justicia. | Fuente: Andina
Sebastián Acosta

por Sebastián Acosta

·

En total, cuatro miembros de la Junta Nacional de Justicia votaron a favor de la permanencia de Gino Ríos en el cargo, mientras que dos se opusieron.

Lima
00:00 · 01:36

El Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ratificó este martes a Gino Ríos como presidente de dicho órgano constitucional autónomo, luego de que se evaluara la moción de vacancia que fue presentada en su contra por no haber consignado una sentencia de divorcio con agravante de agresión a su esposa.

Los miembros que votaron a favor de la permanencia de Ríos en el cargo fueron María Cabrera, vicepresidenta de la JNJ, Cayo Galindo, Víctor Chanduvi y Jaime de la Puente. En tanto, los miembros Francisco Távara y Germán Serkovic.

En declaraciones a RPP, Julio Rodríguez, abogado de Gino Ríos, indicó que el Pleno de la JNJ determinó que su patrocinado no afectó ninguna de las condiciones para su designación en dicho cargo y que no es un agresor, de acuerdo con los peritajes realizados.

“Ha quedado evidenciado que él no tuvo condición de agresor, tal como lo señalaron los peritajes correspondientes en su oportunidad y como fue ratificado a la junta por su excónyuge”, dijo.

En esa línea, el letrado descartó que se haya blindado a Gino Ríos con esta decisión y precisó que lo hecho por el Pleno de la JNJ se da en respeto el principio del respeto de legalidad.

Trámite

El proceso de vacancia contra Ríos inició el pasado 25 de agosto, a raíz del requerimiento presentados por los legisladores Ruth Luque (Bloque Democrático Popular), Héctor Acuña (Honor y Democracia) y Flor Pablo (no agrupada), junto a Liz Meléndez en representación del Centro de la Mujer peruana Flora Tristán y Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL).

Durante la sesión reservada que se realizó el pasado 4 de setiembre participaron los abogados y representantes de las partes demandantes al igual que la defensa técnica del administrado, que tuvieron el mismo tiempo para la exposición de sus argumentos.

Junta Nacional de Justicia Gino Ríos

