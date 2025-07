“Es un tema resuelto”: Josué Gutiérrez respalda elección de Gino Ríos pese a sentencia por violencia familiar

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, volvió a defender el procedimiento seguido por la comisión que presidió para la elección de Gino Ríos como titular de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), pese a los cuestionamientos surgidos tras revelarse que el magistrado tenía una sentencia consentida por violencia familiar, emitida en el 2011.

En una entrevista para el programa Prueba de fuego de RPP, el funcionario indicó que la sentencia fue considerada como “archivada” por el Poder Judicial y el Ministerio Público en los informes remitidos al grupo de trabajo encargado del nombramiento.

En ese sentido, detalló que la información recibida indicaba que el caso estaba cerrado, por lo que no constituía impedimento legal alguno. “Entonces, acá no hay un acto punitivo. Si hubiera una condena por algún delito aparecería en el informe del Poder Judicial y también del Ministerio Público con la carpeta y expediente número tal”, manifestó.

“Desde que el señor tiene 18 años hasta la fecha, no tiene ninguna sentencia por delito”, agregó.

No obstante, Gutiérrez admitió que, al momento de la evaluación, ningún miembro de la comisión conocía en detalle la denuncia presentada por la exesposa de Gino Ríos ni los testimonios en los que afirmaba haber sido víctima de violencia familiar.

“Es un expediente que ya no está en giro, es una sentencia que ya no está vigente, o sea, ya se resolvió ese asunto (…) Es un documento que ya no se tiene en consideración. Eso es del 2011, con una legislación que ni la misma ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia la aborda”, afirmó.

Consultado sobre la idoneidad moral de Gino Ríos para seguir en el cargo, el defensor del Pueblo respaldó la decisión unánime de los integrantes de la comisión y negó que el nombramiento del magistrado esté comprometido por estos antecedentes.

“La idoneidad moral no es algo, digamos, abstracto. Tiene una línea de evaluación y eso está en el informe de consistencia que nosotros hicimos respecto a la evaluación sicológica. De acuerdo con sus exámenes los siete miembros de la comisión hemos coincidido que tiene un puntaje aprobatorio”, apuntó.

“Podemos discutir estos temas morales, éticos, probablemente que sí. Pero en lo legal es un tema que la comisión tomó una decisión y eso es un tema resuelto”, concluyó.