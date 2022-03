Politólogo Luis Fernando Nunes Bertoldo | Fuente: Facebook Luis Nunes

El politólogo Luis Fernando Nunes, exdirector del Centro Carter, analizó la situación que vive el Perú debido a las decisiones y enfrentamientos generados entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

“No le veo una solución práctica a todo lo que está pasando”, expresó en Ampliación de Noticias de RPP. Nunes consideró que “esta coyuntura de enfrentamiento me lleva a la Venezuela de finales de los 90 dónde un país se fragmentó y casi 25 años después todavía no se encuentra”.

El politólogo también se refirió al mensaje que el presidente Pedro Castillo dio ante el Pleno del Congreso y consideró que la estrategia de perdonarse los errores entre ambos poderes no está funcionando.

“Si esa es su estrategia, creo que va camino al fracaso, ministros que parecen salidos del INPE. Utilizar el acuerdo nacional, politizarlo, sería una ruta no indicada. El acuerdo no está para servirse a una estrategia politiquera sino para implementar políticas de Estado que no se han tomado en cuenta”, acotó.

La erupción social es latente

En esa línea, Nunes se mostró a favor de un adelanto de elecciones y advirtió que la ciudadanía está dividida y descontenta, debido a los estragos de la crisis, que se refleja en el aumento de los precios de los alimentos.

“La posibilidad de una erupción social es latente. La gente se está empezando a cansar, recordemos que la figura que estudiamos los políticos, el Latinobarómetro, dice que el Perú tiene a los ciudadanos más descontentos con el estado de su democracia”, sostuvo.

“Yo estaría de acuerdo con un adelanto de elecciones generales. Yo veo a un Ejecutivo, Legislativo y Poder Judicial, patéticos, erráticos y sin rumbo. Podríamos irnos todos y empezar de cero. Plantear una posibilidad de reelección, que se permita que los congresistas que han hecho algo en este periodo”, dijo.





