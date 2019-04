Sheput fue vocero de la bancada de Peruanos Por el Kambio. | Fuente: Composición

El congresista Juan Sheput, exvocero de la bancada de Peruanos Por el Kambio (PPK), condenó el fallo del juez Jorge Chávez Tamariz, quien dictó 36 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Pablo Kuczysnski. El legislador señaló que esta medida es "excesiva" y que el juez ha intentado desviar la atención tras la muerte del expresidente Alan García, también investigado por el caso Odebrecht.

"En estos momentos el juez está actuando con un propósito de desviar la atención sobre las arbitrariedades que se están viviendo y sobre el drama que ha ocasionado la muerte del expresidente Alan García. Ellos tienen la necesidad de demostrar que son duros", expresó en RPP Noticias.

Además, tildó de "abusiva" y "prepotente" el fallo del juez. "PPK ha venido colaborando con la justicia, en ningún momento ha evadido algún tipo de llamado y, por lo tanto, considero que esa medida es arbitraria, prepotente y abusiva", indicó.

Sheput también criticó que el juez no haya tomado en cuenta la avanzada edad del exmandatario, así como su estado de salud. "Actúan de manera prepotente y abusiva en un ejemplo de arbitrariedad y abuso sin tomar en cuenta que es un hombre mayor de 80 años, que se encuentra en delicado estado de salud, ya que estar estable no quiere decir que esté en óptimas condiciones, sino que se ha controlado y no han tomado nada de eso en cuenta", apuntó.

El Tercer Juzgado de Investigacion Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios ordenó 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, medida que fue solicitada por el Primer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios en el marco de la investigación preparatoria por presuntos actos de corrupción vinculados con la empresa Odebrecht.

El pedido también fue hecho contra Gloria Jesús Kisic Wagner y José Luis Bernaola Ñufflo, secretaria y chofer de Kuczynski, respectivamente, pero el Poder Judicial no lo aceptó. El expresidente permanece internado desde la noche del martes en una clínica de San Isidro por complicaciones cardiacas.