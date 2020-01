Marianella Ledesma, titular del Tribunal Constitucional (TC). | Fuente: Andina

La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, dijo no sentirse cómoda con algunos aspectos del proceso de elección de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).



En una entrevista con el programa Cuarto Poder, señaló estar a favor de que se postergue la ceremonia de juramentación de los miembros de este organismo que reemplaza al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). "Sí, soy partidaria de que se postergue la juramentación", manifestó.

Marianella Ledesma cuestionó el hecho de que recién este lunes se dé a conocer el informe en el que se detalla qué criterios de utilizaron para el nombramiento de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia.



"Recién mañana 6 de enero la ciudadanía se va a enterar cómo se ha elegido y cuáles han sido los argumentos para la elección y acto seguido se procederá a la juramentación. No me parece coherente", comentó la presidenta del Tribunal Constitucional.

Varias instituciones se han pronunciado en contra de la elección de los postulantes Marco Tulio Falconí Picardo y Henry José Ávila Herrera. El primero, por ejemplo, al ser favorecido con el 10% de puntaje extra por haber hecho servicio militar. No obstante, el Ministerio de Defensa aclaró que al excongresista no le corresponde el incremento porque hizo "otras modalidades del servicio militar no acuartelado".