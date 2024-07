Presidente del PJ dijo esperar que Dina Boluarte aborde incrementos presupuestales en su mensaje a la Nación

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Javier Arévalo, presidente del Poder Judicial, indicó este miércoles que espera que la mandataria Dina Boluarte aborde el asunto de incrementos presupuestales durante su próximo mensaje a la Nación que brindará ante el Congreso el 28 de julio.

En declaraciones a la prensa tras una actividad oficial, el titular del Poder Judicial indicó que los puntos fundamentales que la presidenta Dina Boluarte debería tratar en su discurso son el de seguridad y el presupuestal, pues consideró que debido al bajo presupuesto no logran cubrir las expectativas de servicio al país.

“Nosotros tenemos muchas preocupaciones y necesidades, no solo nosotros, sino también otros sectores y creo que algunas novedades deben haber sobre ese tema (…) El bajo presupuesto, pero hacemos algunas distribuciones, algunos acomodos, pero quiero decir que eso no cubre las expectativas de servicio que tenemos a toda la comunidad nacional en materia de justicia y por eso es que nos preocupa obtener mayores recursos”, dijo.

En esa línea, se refirió al rechazo generado por la decisión de unos jueces que programaron para 2037 una audiencia de juicio oral en un caso por tocamientos indebidos y violación sexual. Según indicó se trata de un hecho excepcional que ya ha sido corregido, pero es un síntoma de los problemas del Poder Judicial por la falta de presupuesto.

“Este ha sido una situación excepcional que no debió darse, pero sí debo decirle que uno de los problemas que tiene el Poder Judicial es la carencia de órganos jurisdiccionales, porque no los puede crear porque el Estado no le otorga los recursos necesarios, lo que no justifica ese atraso”, manifestó.

Sobre seguridad ciudadana

El presidente del Poder Judicial también señaló que es importante que la presidenta hable sobre cómo hará frente a la inseguridad ciudadana a nivel nacional y recordó que ya ha presentado un proyecto de ley de flagrancia. Añadió que se debe reformar la legislación, a fin de que la Policía cuente con el apoyo de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la criminalidad.

“Yo he pedido al Congreso y hemos presentado un proyecto de ley de flagrancia, también considero que se debe reformar la legislación existente en cuanto al tema mismo de cómo deben actuar la Policía y las Fuerzas Armadas en esta situación”, sostuvo.

“Es más, yo lo he dicho que creo que las Fuerzas Armadas deben actuar en la lucha contra la delincuencia y también necesitamos leyes que tipifiquen claramente actos terroristas como los que vemos cuando en la televisión aparece que ponen explosivos que incendian, derriban torres, eso a qué se parece”, añadió.