Javier Arévalo: "No tenemos por qué retirarnos de la Corte IDH, pero cuando se excede tenemos que ponerle un límite"

Judiciales Javier Arévalo: "No creo que las leyes pongan en riesgo o no, en el momento en que se aplique se verá"

El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, en declaraciones a la prensa brindadas esta mañana, se pronunció sobre la aprobación del dictamen del Congreso que delimita la prescripción de los crímenes de lesa humanidad cometidos antes del 2002, proyecto que mereció dos resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Como sabe, el día de ayer, lunes, la presidenta Dina Boluarte y el presidente del Congreso, Alejandro Soto, enviaron una carta a la Corte IDH, en la que expresaron su rechazo al pedido de este tribunal internacional para que se interrumpa el proceso de aprobación de la referida propuesta legislativa.

"Lo que quiero mencionar es que la presidenta de la República y el titular del Parlamento han enviado una carta de respuesta a la resolución que ha emitido la Corte IDH, y en esa carta de respuesta (...) han hecho saber el profundo rechazo que les ha merecido esta resolución", expresó a los medios de comunicación el premier Gustavo Adrianzén.

"No tenemos por qué retirarnos de la Corte IDH, pero cuando se excede tenemos que ponerle un límite"

Al respecto, Arévalo Vela consideró que la Corte IDH "no tiene ninguna facultad para pedirle a los poderes del Estado que hagan algo, mucho menos al Poder Judicial, para que interfiera en las decisiones de otros poderes".

"El Poder Judicial respeta a los otros poderes y cuando esta ley se promulgue entrará en vigencia. Si algún juez considera que la ley es inconstitucional, contraria a convenios, la inaplicará vía control difuso fundamentando por qué, y si un juez considera que esta ley es adecuada a los estándares, la aplicará", indicó.

"Por lo tanto, acá no hay nada que ver con la Corte IDH, acá los jueces peruanos son los que van a decidir si la ley se aplica o no se aplica (…) La Corte IDH no tiene que decirnos nada", acotó.

Consultado sobre si el Estado peruano debería salir de la jurisdicción internacional de la Corte IDH, el titular del Poder Judicial consideró que no debíamos retirarnos de sus competencias, pero que, "cuando se excede", se le debía poner un límite.

"No tenemos por qué retirarnos, la Corte IDH tiene sus atribuciones, pero cuando se excede, obviamente, tenemos que ponerle un límite. Yo creo que el exceso está en que no puede ordenarles a los poderes del Estado que no hagan algo, eso es ya un acto de gobierno", manifestó.

En esa línea, señaló que cada juez decidiría de manera independiente si aplicaba o no esa norma en sus resoluciones, ya que podía recurrir al recurso del control difuso.

"Yo no puedo decir si prescriben o no (los delitos de lesa humanidad), porque los jueces, en su momento, cuando apliquen la ley, tomarán su decisión. Si yo les dijera en este momento que sí o que no, significaría que habría cierta posibilidad para que alguien diga ‘el presidente (del Poder Judicial) está influyendo’, se atentaría contra la independencia judicial. Yo no puedo decir, aún cuando tenga una opinión. Cada juez sabrá cómo resuelve de acuerdo a derecho", puntualizó.