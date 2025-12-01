José Jerí dice que se reforzará seguridad en frontera con Chile tras frustrado ingreso de migrantes al Perú

El presidente José Jerí indicó que hubo "respuesta inmediata" de las fuerzas del orden en la frontera Tacna-Arica ante la presencia masiva de migrantes en situación irregular, quienes este lunes intentaron cruzar hacia el Perú.

En diálogo con la prensa, al referirse sobre el ingreso de migrantes a suelo peruano, el mandatario afirmó que los extranjeros "aprovecharon el momento"; sin embargo, hubo respuesta inmediata de las fuerzas del orden que fueron desplegadas en la zona, adelantando que se tomarán las medidas correctivas frente a esta situación.

Agregó que se encuentra esperando el reporte respecto a las medidas correctivas aplicadas en la zona y recordó que la decisión de declarar en emergencia la frontera sur fue para cumplir la medida y que esta no sea "un saludo a la bandera".

Asimismo, consultado sobre la implementación de un corredor aéreo para los migrantes, mencionó que el tema es evaluado por los cancilleres de Perú y Chile, dentro de los términos del derecho internacional humanitario y de nuestra autonomía.

Jerí dio estas declaraciones tras liderar la cuarta sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), donde anunció que en la primera quincena de enero se presentará el nuevo plan nacional de seguridad ciudadana, con el que se buscará frenar y eliminar la delincuencia.

Extranjeros intentaron cruzar control policial y militar en frontera sur

Aproximadamente 40 ciudadanos extranjeros, entre ellos menores de edad, quienes permanecen varados hace días en la frontera Tacna-Arica, buscaron cruzar el complejo Santa Rosa, en donde fueron retenidos por las autoridades peruanas.

Los migrantes aprovecharon que solo había tres efectivos policiales encargados del resguardo para traspasar la zona fronteriza, e incluso algunos protagonizaron enfrentamientos con los agentes.

Los ciudadanos, provenientes de Venezuela, Colombia y Ecuador, alegan que no pueden permanecer varados en la zona debido a la falta de recursos, por lo que han solicitado la presencia de personal de Migraciones y gestionar el ingreso a suelo peruano para seguir el camino hacia su país de origen.